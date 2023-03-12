«Позор Америки». Сестёр Уильямс жестоко оскорбили на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2001

Серена Уильямс выиграла 73 титула WTA за карьеру (из них 23 на турнирах «Большого шлема»). При этом американская теннисистка всего лишь дважды побеждала на престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Дело в том, что Серена и её старшая сестра Винус более 10 лет бойкотировали Индиан-Уэллс из-за громкого расистского скандала в 2001 году. Вспоминаем один из самых резонансных случаев в новейшей истории тенниса.

Зрители не простили Винус отказ от матча с Сереной

На старте карьеры Серена и Винус уделяли большое внимание «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, который наряду с турниром в Майами является самым престижным теннисным соревнованием после «Шлемов». Винус впервые сыграла на калифорнийском «Мастерсе» в 1996 году в 15-летнем возрасте и вылетела в первом раунде. До бойкота её лучшим результатом был полуфинал в 1998 году. 17-летняя Серена дебютировала в Индиан-Уэллсе в 1999-м и сразу же выиграла турнир, сломив в финале легендарную Штеффи Граф (6:3, 3:6, 7:5). Ожидалось, что в XXI веке кто-то из сестёр Уильямс (скорее Серена) доберётся до отметки в 3+ победы на Индиан-Уэллсе, которая не покорялась ни одной теннисистке. Но в 2001 году все эти надежды пошли прахом.

20-летняя Винус приехала на «Мастерс» в статусе третьей ракетки мира, 19-летняя Серена занимала седьмое место в рейтинге. Сёстры резонно считались одними из фавориток турнира. Они без проблем дошли до полуфинала. Серена вообще не отдала соперницам ни одного сета. 15 марта американкам предстояло выяснить на корте, кто сыграет с бельгийкой Ким Клейстерс в финале. На тот момент счёт по личным встречам был 4:1 в пользу Винус, так что эксперты отдавали предпочтение старшей сестре. К сожалению, игра не состоялась.

За четыре минуты до старта матча Винус отказалась выходить на корт из-за тендинита правого колена. Согласно регламенту WTA, теннисистки должны уведомить об отказе из-за непредвиденных обстоятельств не менее чем за 30 минут до начала встречи. Данные временные рамки теоретически позволяют официальным лицам успеть изменить расписание. Винус в них не уложилась, хотя ей в любом случае светило техническое поражение.

Сёстры Уильямс на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2001 Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Переполненные трибуны в Индиан-Уэллсе очень хотели посмотреть на противостояние сестёр Уильямс. Многие болельщики отказ Винус посчитали умышленным. Некоторые утверждали, что она сделала это, чтобы сэкономить силы Серены на финал, поскольку младшая сестра вроде как пребывала в лучшей форме, чем старшая. Как бы то ни было, недовольная публика ничего изменить не могла. Фанатам оставалось лишь обращаться в кассы с требованием компенсировать стоимость билетов.

«У меня нет таких денег, чтобы возместить им ущерб», — сказала Винус Уильямс, наблюдая за печальной картиной с болельщиками после отменённого матча.

Слова Винус не могли погасить разочарование зрителей. Сёстрам припомнили обвинения в договорном матче в полуфинале Уимблдона-2000, когда Винус выиграла со счётом 6:2; 7:6 и затем взяла титул. Мало кого волновало, что эти ничем не подкреплённые домыслы распространил таблоид National Enquirer, обладающий сомнительной репутацией.

Неожиданный резонанс вызвали слова российской теннисистки Елены Дементьевой на пресс-конференции после поражения от Винус в четвертьфинале.

«Мой прогноз на завтрашний матч между сёстрами? Я думаю, что, кто из них выиграет завтра, решит их отец Ричард Уильямс», — заявила Дементьева.

Елена Дементьева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Елена говорила в шутливой форме. Изначально никто всерьёз не воспринимал её высказывание, но после снятия Винус в полуфинале к словам россиянки начали относиться совсем иначе. Журналисты стали донимать Ричарда Уильямса, который не привык к пристальному вниманию СМИ.

«С этого момента я не говорю по-английски. Всё, я больше не говорю по-английски», — уклонялся от общения Уильямс.

Официальные лица тоже были немногословными. Генеральный директор WTA-тура Бакт Макгуайр отказался проводить специальную пресс-конференцию по поводу снятия Винус, но подчеркнул, что нет никаких доказательств преднамеренного отказа старшей сестры. Директор турнира в Индиан-Уэллсе Чарли Пасарелл ни в чём не обвинял старшую сестру, но дал личную оценку сложившейся ситуации: «Я сожалею, что Винус, по крайней мере, не вышла на корт и не попыталась провести матч. Ведь это больше вредит теннису как виду спорта, чем конкретному турниру».

Разочарование болельщиков можно понять. Они имели право выплеснуть эмоции. Хотя казалось, что к финальному матчу шумиха более-менее утихнет. Серена Уильямс и Ким Клейстерс – достойные соперницы, способные подарить зрителям напряжённое противостояние на корте. Однако публика так и не отошла от полуфинального инцидента.

Трибуны встретили выход Серены на разминку свистом и улюлюканьем. Чуть позже на арене появились Ричард и Винус, которая не перебинтовала колено после травмы и не хромала при ходьбе. Зрители хотели видеть иную картину, поэтому ещё больше разозлились от вида здоровой теннисистки и всё активнее оскорбляли семейство Уильямс. Ричард не сдержался и показал 15-тысячной публике знаменитый жест «Власть темнокожим» (Black Power) – поднял руку, сжатую в кулак. В ответ получил громкий свист, в связи с чем по телефону вызвал к себе в ложу охранника.

Ричард Уильямс с дочерью Винус на финале Индиан-Уэллса-2001 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Серена обыграла Клейстерс со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Зрители болели против Уильямс на турнире, который проходил в США. Победительницу громко освистывали во время церемонии награждения. Журналисты сразу же допустили, что подобное отношение публики может привести к бойкоту турнира со стороны сестёр. Изначально Серена не была настроена враждебно и собиралась приехать в Индиан-Уэллс в 2002 году.

«Мне нужно защищать чемпионский титул. Вероятнее всего, вы меня увидите здесь в следующем году. Расизм? Я не знаю, имеет ли расизм какое-либо отношение к этой конкретной ситуации. Но в целом я думаю, что всё ещё существует некоторая проблема расизма в Америке», — сказала Серена.

Через девять дней более резкий комментарий дал Ричард Уильямс.

«Когда мы с Винус спускались по лестнице на свои места, люди начали обзывать меня словом на букву «н». Один из зрителей сказал, что хочет живьём содрать с меня шкуру. Я считаю, что Индиан-Уэллс опозорил Америку», — заявил Уильямс.

Вероятно, какие-то зрители действительно кричали расистские оскорбления в адрес семьи Уильямс. Скорее всего, эти оскорбления были достаточно жестокими, но всё-таки не массовыми. Главная претензия публики заключалась в снятии Винус, которое казалось им умышленным. В основном семью Уильямс просто громко освистывали. Должностные лица не делали болельщикам замечания из-за расистских выкриков. Даже Серена сразу после матча отказалась говорить о расизме в свой адрес, хотя журналисты в погоне за сенсацией навязчиво пытались выдавить из неё скандальные заявления.

Сёстры не собирались бойкотировать Индиан-Уэллс, но из-за шумихи в СМИ изменили позицию

Сразу после Индиан-Уэллса проходит «Мастерс» в Майами. В 2001 году его без особых проблем выиграла Винус Уильямс. Во Флориде она играла так, словно и не испытывали каких-либо проблем с коленом в Калифорнии. Винус продолжали задавать вопросы об инциденте в Индиан-Уэллсе, пытаясь перевести дискуссию на расовую почву. Старшая сестра пыталась этому воспрепятствовать.

«Зрители, возможно, чувствовали себя ущемлёнными из-за того, что не увидели матч между нами, заплатив за это деньги. Что касается прессы, то я не всегда понимаю журналистов, когда вы из ничего стараетесь сделать большую сенсацию. Я понимаю, что вы заинтересованы в продаже ваших изданий. Это бизнес. Теннис для меня — это моя карьера, это удовольствие, но это и бизнес тоже. Я считаю, что происшедшему в Индиан-Уэллсе не стоит уделять столько внимания. Слышала ли я расистские высказывания, о которых говорил мой отец? Я слышала то же, что и он. Бойкот Индиан-Уэллса? Следующий турнир состоится через год. Надеюсь, я буду достаточно здорова, чтобы сыграть. Я собираюсь вернуться туда, если организаторы захотят меня увидеть. Был ли свист в мой адрес на расовой почве? Не могу что-либо сказать. Я считаю, что такие вопросы неуместны. Уже прошло 10 дней. Что случилось, то случилось. Я уже ничего не могу изменить», – сказала Винус.

Серена в Майами вылетела на стадии 1/4 финала, уступив соотечественнице Дженнифер Каприати, которую в итоге Винус одолела в финале. Младшую сестру тоже регулярно спрашивали о случившемся в Индиан-Уэллсе. И вновь журналисты пытались раскручивать тему расизма.

«Говорил ли мне отец о тех расистских оскорблениях, которые он слышал? Нет, он не говорил мне об этом. Я рада, что он не сделал этого, иначе я была бы эмоциональнее. Родители знают, что лучше для их детей. Они пытаются защитить нас и при необходимости держат в неведении по некоторым вопросам. Слышала ли я расистские оскорбления в свой адрес во время игры в Индиан-Уэллсе? Я ничего такого не припоминаю», — заявила Серена.

СМИ цеплялись и к Елене Дементьевой, которая невольно стала важным фигурантом скандала в Индиан-Уэллсе. Елена пыталась сгладить ситуацию.

«Что я имела в виду, когда сказала, что победа в полуфинале Индиан-Уэллса одной из сестёр будет зависеть от решения Ричарда Уильямса? Я просто пошутила. Я совсем не думала о том, что эти слова могут воспринять всерьёз», — сказала Дементьева.

Серена и Винус пытались абстрагироваться от темы расизма. Даже Ричард Уильямс унялся по этому поводу, но подлила масла в огонь мать и тренер теннисисток Орасин Прайс, которая в июне заявила, что зрители в Индиан-Уэллсе сняли с себя капюшоны, отсылая к знаменитой расистской организации Ку-клукс-клан.

Орасин Прайс Фото: Jamie Squire/Getty Images

В свою очередь, СМИ тоже старались нагнетать обстановку, и у них это вполне неплохо получалось. В конечном счёте в октябре сёстры приняли решение бойкотировать калифорнийский «Мастерс». Серена назвала инцидент в Калифорнии «судьбоносным событием» и заявила, что больше не вернётся в Индиан-Уэллс. Винус заняла аналогичную позицию.

Руководство «Мастерса» пыталось переубедить сестёр и не раз утверждало, что с радостью примет их обратно. Уговоры не действовали. С 2009 года заработала новая дорожная карта «Sony Ericsson WTA Tour's», по которой четыре турнира в Индиан-Уэллсе, Ки-Бискейне, Мадриде и Пекине приобрели наивысший статус и стали обязательными для представителей топ-10 рейтинга. В случае неучастия они наказывались денежным штрафом и дисквалификацией на этом турнире в следующем году. Хотя WTA с пониманием отнеслась к обиде сестёр и пошла им на уступки. Серене и Винус предложили участие в теннисных мероприятиях в радиусе 200 км от арены Indian Wells Tennis Garden, что позволило избежать санкций.

Уильямс-младшая в своей автобиографии в 2009 году в очередной раз подчеркнула, что возвращаться в Индиан-Уэллс не собирается.

«Что больше всего меня пробрало – то, что это не были какие-то разрозненные выкрики. Они не исходили из какого-то одного сектора трибун. Наоборот, будто бы все зрители разом решили нас освистать. Это меня просто потрясло. Я не знала, что делать. Со мной никогда ничего подобного не случалось. А ведь теннисные болельщики вообще считаются тихими и культурными, и те, что из Палм-Спрингс, не исключение. Но тогда я подняла глаза и увидела море благополучных людей – в основном взрослых и белых, – которые стояли и улюлюкали изо всех сил, как во время линчевания. Не хотелось бы использовать такие резкие выражения, но с моего места на корте всё выглядело именно так. У меня было ощущение, что все эти люди после матча учинят надо мной расправу. Я отчётливо несколько раз слышала слово на букву «н» и не могла поверить своим ушам. Сейчас турнир в Индиан-Уэллсе стал обязательным, и это значит, что игрока, пропустившего его, могут оштрафовать, но пусть даже меня оштрафуют на миллион долларов, я туда не вернусь», — написала Серена.

Сёстры не изменили своё отношение к Индиан-Уэллсу и в 2012 году, когда турнир стал первым (не считая «Шлемы»), где победители в одиночном разряде получили по 1 $ млн призовых. В 2014 году Ричард Уильямс выпустил свою автобиографическую книгу под названием «Чёрное и белое: Как я вижу это». Ричард написал, что в Индиан-Уэллсе он и его дочери «были атакованы расистским ядом из преимущественно белой толпы», и в очередной раз подчеркнул, что в тот день мир увидел «позор Америки»,

Возвращение Серены и Винус в Индиан-Уэллс

Удивительно, что в том же 2014 году на фоне выхода книги Ричарда Серена вдруг объявила о том, что примет участие в калифорнийском «Мастерсе». Выйти на корт помешала травма спины, но младшая сестра в итоге вернулась в Индиан-Уэллс в 2015-м. В связи с камбэком Серена написала большую статью в журнале Time под названием «Серена Уильямс: я возвращаюсь в Индиан-Уэллс». Вот как она мотивировала своё решение.

«Турнир в Индиан-Уэллсе занимал особое место в моём сердце. Здесь в 1997 году я выиграла свой первый профессиональный парный матч вместе со своей сестрой. Здесь я завоевала свой первый титул на крупном турнире в 1999 году, победив в финале Штеффи Граф. В 2001-м я была готова повторить свой успех. Но я никак не была готова к тому, что случилось в финале. Когда я вышла на корт, толпа сразу же начала издеваться надо мной и освистывать. В полуфинале я должна была играть со своей сестрой, но Винус снялась из-за тендинита. Вероятно, это разозлило многих фанатов. На протяжении всей моей карьеры честность для меня была превыше всего. А для Винус она имела ещё большее значение. Ложные обвинения в том, что наши матчи были договорными, глубоко ранили нас. Скрытый расизм был болезненным и несправедливым. В игре, которую я люблю всем сердцем, на одном из самых дорогих для меня турниров я вдруг почувствовала себя нежеланной, одинокой и нерешительной.

При всей натренированности, высокой подготовке и уверенности даже у лучших спортсменов в любом виде спорта существует голос сомнения, шепчущий, что они недостаточно хороши. Мне повезло, что моё желание победить всегда сильнее страха внутри меня. Когда меня освистали в Индиан-Уэллсе, мне казалось, что свистит весь мир, и мой голос сомнения стал реальным. Я не понимала, что происходит в этот момент. Но что ещё хуже, у меня даже пропало желание выиграть. Всё произошло очень быстро. Это долго преследовало меня, а также угнетало Винус и всю нашу семью. Но сильнее всего это возмутило и огорчило моего отца. Он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы подготовить нас к этому невероятному путешествию, а там ему пришлось сидеть и наблюдать, как насмехаются над его дочерью. Это пробуждало у него тяжёлые воспоминания о своём детстве на Юге. 13 лет спустя, проведя целую жизнь в теннисе, я чувствую себя по-другому.

Несколько месяцев назад, когда президент теннисной федерации России Шамиль Тарпищев сделал расистские и сексистские высказывания в адрес Винус и меня (назвал сестёр «братьями», за что был дисквалифицирован и оштрафован. – Прим. «Чемпионата»), WTA и USTA немедленно осудили его. Это акцентировало мои мысли на том, как далеко продвинулся этот спорт – и как далеко ушла я. За свою карьеру я много раз думала о возвращении в Индиан-Уэллс и каждый раз убеждала себя, что больше никогда там не буду играть. И, поверьте, это было искренне. Признаюсь, возвращение меня пугало. Что если я выйду на корт и толпа снова освистает меня? Тогда кошмар начался бы вновь. Мне было тяжело забыть то время, когда я проплакала в раздевалке Индиан-Уэллса после победы в 2001 году и по пути оттуда в Лос-Анджелес. Я ощущала, словно проиграла самую важную игру, не просто игру в теннис, а борьбу за равенство. С эмоциональной точки зрения казалось, что было бы намного легче, если держаться от Индиан-Уэллса подальше. Кто-то считает, что мне никогда не стоит возвращаться. Есть и такие, которые полагают, что я должна была вернуться туда ещё много лет назад. Для меня понятны обе точки зрения, и теперь моё решение продиктовано сердцем. Мне повезло, что, на данный момент моей карьеры не приходится что-либо доказывать. Я по-прежнему мотивирована, но сейчас воспринимаю всё немного проще. Я выступаю потому, что люблю эту игру. И именно эта любовь и новое восприятие истинного смысла слова «прощение» помогут мне с честью вернуться в Индиан-Уэллс в 2015 году. Мама учила меня любить и легко прощать. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Новый Завет. Евангелие от Марка. 11:25). Я верю, что поклонники в Индиан-Уэллсе тоже изменились так же, как и игра, и теперь знают меня лучше, чем в 2001-м. Индиан-Уэллс стал поворотным моментом в моей истории, и я тоже являюсь частью истории этого турнира. Вместе у нас есть шанс написать продолжение этих историй», — написала Серена.

Серена Уильямс на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2015 Фото: Harry How/Getty Images

Серена приехала на Индиан-Уэллс-2015 в качестве первой ракетки мира. Отец и сестра поддержали её решение вернуться. Публика встретила Уильямс громкими овациями. Она дошла до полуфинала, но снялась с матча с будущей чемпионкой Симоной Халеп из-за травмы колена. На этот раз публика не предъявляла никаких претензий по поводу отказа.

«Я чувствую себя великолепно. Вся нервозность исчезла. Ещё за несколько недель, даже за несколько часов до приезда в Индиан-Уэллс я сильно нервничала. Но сейчас я рада, что сумела вернуться сюда. Безусловно, это один из самых важных моментов в моей карьере, один из самых больших поводов для гордости. Я заплакала, когда зрители встретили меня овациями. Мне было невероятно приятно находиться в тот момент на корте. Я знала, что хочу тут сыграть, но до этого момента я не знала, правильное ли моё решение. Но теперь я поняла, что поступила правильно. Мне очень грустно, что так случилось в полуфинале, причём именно здесь, в Индиан-Уэллсе. Думаю, что период восстановления не будет длительным. За несколько дней колено должно прийти в норму», – делилась Уильямс впечатлениями от турнира.

В 2016 году в Индиан-Уэллс вернулась Винус Уильямс, но уже во втором раунде уступила малоизвестной японке Куруми Наре (4:6, 3:6). Серена дошла до финала, где проиграла Виктории Азаренко (4:6, 4:6). До завершения карьеры Уильямс-младшая так и не смогла завоевать рекордный третий титул в Индиан-Уэллсе. У Серены по две победы вместе с Азаренко, Марией Шараповой, Даниэлой Гантуховой, Ким Клейстерс, Линдсей Дэвенпорт, Штеффи Граф, Мэри-Джо Фернандес и Мартиной Навратиловой.

Серена и Винус Уильямс на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2018 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

В 2018 году сёстры Уильямс встретились в третьем раунде Индиан-Уэллса. 37-летняя Винус обыграла только вернувшуюся из декрета 36-летнюю Серену (6:3, 6:4), доведя общий счёт личных встреч до 12-17.

Результат этого матча был второстепенен. На арене царила торжественная атмосфера. Публика восхищалась каждым действием легендарных теннисисток. В этот момент стало ясно, что сёстры окончательно избавились от тяжёлого психологического груза Индиан-Уэллса, который терзал их более десятилетия.