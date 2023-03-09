«Женоненавистник». Джокович упал в глазах общества на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2016

Новак Джокович – пятикратный чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В последний раз сербский теннисист выигрывал этот турнир в 2016 году.

Тогда триумф Новака был омрачён скандальной дискуссией по поводу зарплат в мужском и женском теннисе. Джокович поддержал директора Индиан-Уэллса Рэймонда Мура, лишившегося поста из-за слов, которые многие сочли сексистскими и женоненавистническими. Сербу тоже досталось немало критики.

Как начался «гендерный» скандал в Индиан-Уэллсе

На пресс-конференции перед финалом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе исполнительный директор турнира Рэймонд Мур сделал резонансное заявление.

«Если бы я вернулся на землю в своей следующей жизни, то хотел бы быть игроком WTA. Потому что в принципе они не принимают никаких решений, всё делают мужчины, а женщины сидят у них на спине. В этом им очень, очень повезло. Если бы я был теннисисткой, то каждый вечер становился бы на колени перед богом и благодарил его за рождение Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Потому что они подняли теннис на тот уровень, на котором этот спорт находится сейчас», — сказал Мур.

Рэймонд Мур Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В финале Индиан-Уэллса Новак Джокович легко разобрался с Милошем Раоничем (6:2, 6:0). К тому моменту на Мура уже посыпался шквал критики за сексистские заявления. Каким же было удивление общественности, когда Новак поддержал Рэймонда. Джокович осудил степень жёсткости слов директора, но согласился с основной сутью его высказывания — мужчины в теннисе должны зарабатывать больше женщин.

«Это очень деликатная тема для обсуждения. Женщины заслуживают уважения и восхищения за то, что они делают. Вопрос равной суммы призовых обсуждается в теннисе уже лет семь-восемь. Я понимаю, сколько сил и энергии прикладывают все те, кто борется за одинаковые выплаты для WTA. Я им аплодирую, говорю это искренне. Они борются за то, что они, по их мнению, заслуживают. Высказывания Рэймонда политически некорректны, Но при этом я считаю, что АТР-тур также должен бороться за большее. Потому что статистика показывает, что зрителей на мужских матчах больше. Думаю, что это может быть одной из причин, почему нам, пожалуй, стоит выплачивать более высокие суммы. О том, кто привлекает больше внимания, кто продаёт больше билетов, существуют данные, на основании которых и следует распределять призовые. Но мы и не можем жаловаться, потому что на данный момент в мужском теннисе отличные призовые. В свою очередь, женщинам приходится переживать много вещей, с которыми мы не сталкиваемся. Гормоны и всё такое – не будем вдаваться в детали. Дамы знают, о чём я. Я большой сторонник женщин», — заявил Джокович.

Новак Джокович на скандальной пресс-конференции в Индиан-Уэллсе Фото: Harry How/Getty Images

В теннисе мужчины и женщины получают равные призовые на турнирах «Большого шлема», а также на двух топовых «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. На раздельных, но сопоставимых по уровню турнирах мужчины получают больше. Хотя разница не такая уж большая. Например, общий призовой фонд Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2015 году составил $ 130 млн, а мужской (ATP) – $ 186 млн. Причём неравенство обусловлено вовсе не сексизмом. ATP и WTA – независимые друг от друга организации, у каждой из которых свои доходы. Финансовая ситуация в ATP лучше, поэтому они могут позволить себе платить теннисистам больше.

Как бы то ни было, высказывания бывшего теннисиста и одного из основателей ATP Рэймонда Мура были совершенно неуместными и оскорбительными для женщин. Президент WTA (и по совместительству бывший директор Индиан-Уэллса, которого Мур сменил) Стив Саймон назвал слова Рэймонда нарушением кодекса WTA и пригрозил дисциплинарными взысканиями. Но ситуация разрешилась достаточно спокойно, и крайние меры не потребовались. 69-летний Мур быстро принёс извинения и покинул свой пост.

«У меня была возможность поговорить с Рэймондом Муром. Он поставил меня в известность, что принял решение покинуть пост директора турнира как можно быстрее. Я полностью понимаю его желание. Я горд тем, что уже на протяжении десятилетия на нашем турнире выплачиваются одинаковые суммы призовых и для женщин, и для мужчин», — холодно высказался об отставке владелец турнира в Индиан-Уэллсе Ларри Эллисон.

Мура заменил немец Томми Хаас, экс вторая ракетка мира и победитель 15 турниров АТР. Джоковичу уход из тенниса не грозил, но серб тоже понял, что наговорил лишнего и упал в глазах общества. Новак смягчил риторику, принёс извинения и заявил, что его неправильно поняли.

«СМИ, вероятно, опубликовали некоторые мои высказывания, которые были не очень правильно поняты людьми. Всем известно, что меня очень волнует то, что будет дальше с теннисом и игроками. Если бы не этот спорт, я не был бы сейчас тем, кем являюсь. Мне кажется, я могу высказывать своё мнение относительно повышения вознаграждения, и не только для мужчин, для женщин тоже. Нам должны давать то, чего мы заслуживаем. Мужчины и женщины не должны вести войну за призы. Теннис я обожаю больше, чем весь спорт в целом, и с помощью тенниса я могу помогать другим, помогая людям осуществлять мечты. Извиняюсь перед всеми, кто не так понял мои слова», — написал серб в соцсетях.

Новак Джокович и Рэймонд Мур на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2016 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Реакция на слова Джоковича

Джокович на пресс-конференции резонно отметил, что зарплаты в теннисе – деликатный вопрос. Но всё равно затронул эту тему, поставив мужчин выше женщин. Кроме того, его комментарии про гормоны и «всё такое» выглядели глупо и были восприняты в штыки. Последующие извинения не помогли. Крупные СМИ вроде ESPN, Sports Illustrated, Bleacher Report не стеснялись давать сербу нелицеприятные характеристики «сексист» и «женоненавистник». Коллеги-теннисисты тоже не жаловали Новака.

Первая ракетка мира и финалистка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2016 Серена Уильямс раскритиковала Мура и Джоковича.

«Уверена, что есть множество теннисисток, за игрой которых болельщикам нравится наблюдать. Точно так же есть и много теннисистов, чью игру любят смотреть. Есть интерес к каждому виду тенниса. Поэтому делать такие заявления – это очень, очень опрометчивый поступок. Мур сказал, что женщины должны становиться на колени и благодарить мужчин. Эти слова нельзя трактовать двояко и заявить, что его не так поняли. Они оскорбительны. Я не считаю, что женщины должны перед кем-то преклоняться в знак благодарности. Многие болельщики говорят, что смотрят теннис только из-за меня и моей сестры. Кроме этого, есть множество других теннисисток, на игру которых так же интересно смотреть, как на игру мужчин. В прошлом году билеты на женский финал US Open были проданы быстрее, чем на мужской. Играли в нём Федерер или Надаль? Не играли.

Я играю с двух лет и не могу представить себе ситуацию, в которой утверждала бы, что мой сын заслуживает больше, чем моя дочь. Это вообще не имеет никакого значения. Новак Джокович имеет право на какое угодно мнение, но, вот если у него появится дочь, пусть он расскажет ей, как её брат достоин большего, чем она, потому что он мальчик. Это именно то, что он сказал. Я бы никогда не призвала к борьбе между полами. Это неправильно. Среди теннисисток было много великих чемпионок, которые заставили взглянуть на спорт по-новому. Среди мужчин, понятно, тоже, но для женщин именно теннис – самый большой и успешный спорт. Самый. Мужской теннис очень успешен, но не так, как некоторые другие виды спорта: футбол, американский футбол, баскетбол. Все много работают. Но всё упирается в то, как ты будешь объяснять положение дел своим детям», — сказала Уильямс.

Чемпионка турнира в Индиан-Уэллсе-2016 Виктория Азаренко заявила, что нужно быть выше таких высказываний.

«Я стараюсь об этом не думать. Я не буду никого ругать. Я буду выше этого. Мы с Сереной провели отличный матч. Это был прекрасный день для женского спорта. Женщины должны быть выше таких заявлений. Мы никогда не жалуемся и не говорим ничего плохого о мужчинах. Мы лучше умеем использовать предоставляющиеся нам возможности, мы вежливее. И мы должны и дальше работать, несмотря ни на какие высказывания».

Виктория Азаренко и Серена Уильямс после финала Индиан-Уэллса-2016 Фото: Julian Finney/Getty Images

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» и известная поборница гендерного равноправия Мартина Навратилова не оставила без внимания комментарии Мура и Джоковича.

«Новак Джокович при всей моей любви к нему, очевидно, не понимает, почему, когда женщины и мужчины играют вместе на турнире, они должны зарабатывать одинаково. Я думала, мы с этой проблемой разобрались много лет назад. Теннисистки могут начать бойкотировать турнир, если Рэймонд Мур будет оставаться на должности директора BNP Paribas Open», — сказала Навратилова.

Ещё одна 18-кратная победительница ТБШ Крис Эверт объяснила слова Джоковича разным менталитетом европейцев и американцев.

«Я считаю, что такие слова обусловлены другой культурой в Европе. Сомневаюсь, что подобное можно услышать от американцев, и приветствую это. Мы приняли идею равенства на всех уровнях раньше, чем европейцы, а они её переняли у нас», – сказала Эверт.

Легендарная Билли Джин Кинг в 1973 году добилась того, чтобы на US Open – 1973 выплачивали одинаковые призовые мужчинам и женщинам. Только в 2000-х их примеру последовали организаторы остальных «Шлемов» Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Равноправие в теннисе действовало, но слова Джоковича в Индиан-Уэллсе возобновили дискуссию о пересмотре существующего порядка. В связи с этим Эверт и Кинг встретились с Новаком, чтобы уладить разногласия. Джокович убедил их в своей приверженности «равным возможностям для всех».

Крис Эверт, Новак Джокович и Билли Джин Кинг Фото: Из личного архива Билли Джин Кинг

Мужчины-теннисисты тоже преимущественно не поддерживали Джоковича. Вторая ракетка мира британец Энди Маррей отверг позицию серба.

«Новак сказал, что, если бы на женские матчи продавалось больше билетов, тогда и получать они должны были бы больше. Так вот: если на одном корте будет играть Серена, а на другом, предположим, Сергей Стаховский, то зрители предпочтут Серену. Почему 70-я ракетка мира должен зарабатывать больше Серены лишь по той причине, что у него есть пара яиц и он родился в одну эпоху с Джоковичем, Надалем и Федерером, хотя сам не продал ни одного билета. На женщин люди тоже ходят. Пол тут вообще ни при чём. Всё зависит от конкретного дня и конкретных матчей. Мужскому теннису повезло, что последние девять-десять лет играют те, кто играет, что существуют зрелищные соперничества. Это круто, но это должно идти во благо всего тенниса, а не только мужского тура. На мой взгляд, оплата должна быть абсолютно равной. Слова Мура были совершенно неуместны – прямо перед женским финалом, на котором было 16 000 человек. Мне вообще это непонятно. Откуда это взялось? Бред какой-то. Думаю, однажды призовые уравняются окончательно. Сейчас я не понимаю, как сделать их равными, когда на одной неделе параллельный турнир в Акапулько, а на следующей – только женский в Китае. Но на всех комбинированных турнирах оплата для мужчин и женщин должна быть равной», — заявил Маррей.

Согласился с Марреем и суперзвёздный Роджер Федерер.

«Я за то, чтобы призовые были равны. Когда я боролся за увеличение призовых на турнирах «Больших шлемов», то прекрасно осознавал, что моя работа поможет и женщинам тоже, и меня это очень радовало. Компенсации увеличивались и для одних, и для других. Нужно смотреть на историю каждого отдельного турнира. Бывает, если изначально турнир был только мужским или только женским, а потом стал комбинированным – трудно сделать на нём равные призовые. Это решение остаётся на усмотрение руководства турнира. Но в Индиан-Уэллсе, в Мадриде и на «Шлемах» всем платят одинаково. Меня очень радует то, что теннис дал миру великолепных спортсменок – возможно, самых известных женщин во всём мировом спорте. Это здорово, это большая гордость. Равные призовые – это хорошо. Споры на эту тему давно себя изжили. И хотя их опять завели, но лично для меня всё предельно ясно», – сказал Федерер.

Роджер Федерер и Энди Маррей Фото: Getty Images for Andy Murray Live

Открыто на сторону Джоковича стал лишь Сергей Стаховский – известный противник равенства призовых в теннисе. В сосцсетях украинский теннисист устроил спор с Марреем, который весьма некорректно упомянул его имя, когда реагировал на слова Новака после финала Индиан-Уэллса. Стаховский сравнил мужской теннис с Лигой плюща, а женский – с «обычными» университетами.

Конечно, мнение Стаховского большой популярностью не пользовалось, но кое-какие достойные обсуждения аргументы у сторонников теннисистов имеются. Мужчины на турнирах «Большого шлема» играют матчи в пятисетовом формате, то есть переносят значительно более высокую физическую нагрузку. Матчи мужчин интереснее для зрителей, что подтверждает статистика. В 2015 году ATP продала прав на телетрансляции на $ 1,2 млрд, матчи с её участниками просмотрели 935 млн телезрителей, в то время как WTA за продажу прав получила всего лишь $ 500 млн, а её телеаудитория составила 395 млн людей. Основная часть формирования призового фонда турниров осуществляется именно за счёт продажи прав на трансляцию матчей телевизионным компаниям.

Противостояние теннисисток более скоротечно и менее напряжённо, что важно не только зрителям, но и рекламодателям. В 2015 году менее часа у мужчин продолжались 17 матчей, у женщин — 40 (закончившихся с сухим счётом 1 и 5 соответственно). Это значит, что зрители женских матчей меньшее количество раз увидят рекламные паузы. Поэтому результаты от трансляций женских поединков, с точки зрения рекламодателей, менее эффективны. На Уимблдоне-2015 мужской финал собрал телевизионную аудиторию в 9,2 млн зрителей, в сравнении с 4,3 млн – у женского финала. На US Open — 2015 мужской финал привлёк внимание 3,3 млн зрителей, в сравнении с 1,6 млн – у женского финала. На мужские финалы ТБШ, как правило, билетов продаётся больше, чем на женские.

Хотя также стоит признать, что главные звёзды женского тенниса Серена Уильямс, Винус Уильямс и Мария Шарапова на пике карьеры по популярности фактически не уступали Федереру, Надалю или Джоковичу. Матчи теннисисток тоже бывают интересными и напряжёнными. Лаконично, но в то же время ёмко о зарплатах высказался легендарный американец Джон Макинрой.

«Я феминист и горжусь этим. Если фильм идёт три с половиной часа, это не делает его лучше фильма продолжительностью в полтора часа. Парни не должны получать на 40% больше только по той причине, что играют пятисетовые матчи», — заявил Макинрой.

Равные призовые мужчин и женщин на крупных турнирах – устоявшееся явление в теннисе XXI века. Вряд ли стоит нарушать баланс. Рэймонд Мур пожалел, что полез в эту степь. Новак Джокович отделался краткосрочным порицанием, но понял, что поднимать данный вопрос больше не стоит.