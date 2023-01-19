Шарапова перешла грань. Мария зря насмехалась над горем Серены на Australian Open — 2013

Соперничество Серены Уильямс и Марии Шараповой сложно назвать принципиальным со спортивной точки зрения. У Серены тотальное преимущество в истории встреч за карьеру – 20:2.

При этом между американкой и россиянкой время от времени проскакивала неприязнь на личном уровне. Во многом из-за того, что Шарапова 11 лет подряд занимала первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира, явно уступая Уильямс на корте. Кроме того, Серена хоть и проигрывала Марии всего пару раз за карьеру, но осечка в финале Уимблдона-2004 очень сильно ударила по самолюбию американки.

Со стороны Шараповой симпатии к Уильямс тоже не возникало по понятной причине – досадно постоянно проигрывать одной и той же сопернице, которая к тому же не питает к тебе особо тёплых чувств. Как бы то ни было, вражда Марии и Серены долгое время не выходила в публичную плоскость. Первый по-настоящему конфронтационный шаг сделала именно Шарапова, которая во время Australian Open – 2013 саркастически высказалась о повреждении Уильямс. Вспоминаем, как это было.

Серена сенсационно вылетела в 1/4 финала AO-2013 от 19-летней соотечественницы Слоан Стивенс (6:3, 5:7, 4:6). Во время матча страдавшая от травм Серена едва сдерживала слёзы, громкими криками призывала себя бороться. Поражения избежать не удалось. В третьем сете раздосадованная Уильямс два раза ударила ракеткой по теннисному корту, в результате чего сломала спортивный снаряд. За этот порыв несдержанности Серена заплатила $ 1500 – рекордный штраф для участниц Australian Open в женском одиночном разряде.

Серена Уильямс Фото: Matthew Mallett/Getty Images

На пресс-конференции после игры Уильямс вела себя куда более спокойно. Американка ожидаемо объяснила своё поражение травмами.

«Пару дней назад спина вдруг зажалась, и я не могла нормально двигаться. Во втором сете я побежала к сетке за укороченным мячом и пробила его с бэкхенда. И мне стало так больно, что я даже закричала. После этого спина постоянно болела. И ничего с этим не поделаешь. Я просто старалась расслабить её. Я и так постоянно на противовоспалительных препаратах – из-за голеностопа. Так что больше ничего и не сделать. Мне было сложно нормально пробить с бэкхенда – с этим были проблемы. Но вообще всё в порядке. Просто Стивенс хорошо сыграла.

Вообще, это были тяжёлые две недели – болел голеностоп, который каждый день сильно опухал, и спина начала болеть. Много всего… Это самые тяжёлые две недели на турнире «Большого шлема» в моей карьере. Господи. Я даже чувствую небольшое облегчение, что всё это закончилось. Я так и сказала после матча, что это были самые тяжёлые недели – не знала, что микрофоны это уловили», — заявила Уильямс.

Вскоре после вылета с AO-2013 Уильямс опубликовала фото опухшего голеностопа, чтобы показать любителям тенниса, с какой проблемой имела дело.

Травмированный голеностоп Серены Уильямс Фото: Из личного архива Серены Уильямс

Достаточно неожиданно на публикацию Серены в «Твиттере» отреагировала Мария Шарапова.

«Ещё немного, и теннисисты будут выкладывать свои рентгены, результаты МРТ и УЗИ. Эх», — написала Шарапова.

Мария, которая на момент размещения этой записи уже успела проиграть полуфинальный матч AO-2013 с китаянкой Ли На (2:6, 2:6), прямо не упоминала имя Серены, но все понимали, что таким образом россиянка решила подколоть американку.

«Прекращай писать в «Твиттере» и попробуй затмить Серену на корте. Её имя отпечатано на твоей пятой точке», «Ты напрашиваешься на то, чтобы Серена ещё несколько раз разгромила тебя на корте. Ты не побеждала Уильямс восемь лет. Не зли её, девочка», «Ты настолько закомплексованная. что Серена у тебя на уме 24 часа в сутки семь дней в неделю», «Почему бы тебе не заняться выяснением причин своего поражения в полуфинале. Или разберись, как тебе победить Серену Уильямс. Хотя ты же не можешь это сделать! Вот что должно тебя беспокоить», — писали недовольные болельщики в комментариях под постом Шараповой.



Выпад Шараповой действительно выглядел неуместно. Всё-таки троллинг соперницы из-за проблем со здоровьем — перебор. Мария зря насмехалась над горем Серены. По иронии судьбы в том же 2013-м Уильямс и Шарапова столкнулись на корте чаще, чем когда-либо: целых четыре раза при том, что за 15 лет соперничества бывало, когда они вообще не пересекались в течение года. Как нетрудно догадаться, американка победила россиянку во всех случаях после её поста на Australian Open. Серена обыграла Марию в полуфинале турнира в Дохе (6:3, 6:2), а также в финальных матчах в Майами (4:6, 6:3, 6:0), Мадриде (6:1, 6:4) и на «Ролан Гаррос» (6:4, 6:4).

Серена Уильямс четыре раза обыграла Марию Шарапову Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шарапова поступила не очень красиво, но Уильямс тоже есть за что покритиковать. Серене не хватило одного лишь доминирования над Марией на корте. Она решила сделать свою колкость в адрес российской теннисистки. Перед стартом Уимблдона-2013 в интервью Rolling Stone Уильямс назвала Шарапову занудой (опять же, без прямого упоминания имени, но чтобы все поняли, о ком речь), «которую всё равно не будут приглашать на крутые вечеринки», а тогдашнего бойфренда Марии и своего бывшего Григора Димитрова — парнем «с чёрным сердцем». Шарапова в ответ предложила Серене посмотреть на своего возлюбленного и по совместительству тренера Патрика Муратоглу, который ради американки бросил жену и детей.



На 2013 год пришёлся пик напряжённости в отношениях Шараповой и Уильямс. Через пару лет разногласия пошли на спад, а в последнее время Мария и Серена вообще вполне мило общаются и фотографируются вместе на различных мероприятиях. Хорошо, что теннисистки достаточно быстро уладили конфликт, острая фаза которого началась с поста Марии на Australian Open — 2013.