Чудо-девочка из России! Андреева в день рождения выбила сеяную и вышла на Соболенко

В субботу, 29 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи третьего круга в женском одиночном разряде. В одной из встреч сошлись 16-летняя россиянка Мирра Андреева, которая как раз сегодня празднует день рождения, и 31-летняя полька Магда Линетт. В последнее время Андреева заставила всех говорить о себе. В начале сезона-2023 спортсменка дошла до финала юниорского Australian Open, где в упорнейшем матче, длившемся больше трёх часов, проиграла другой россиянке Алине Корнеевой — 7:6 (7:2), 4:6, 5:7. В апреле Мирра выиграла два грунтовых турнира ITF, победив в том числе 104-ю ракетку мира Надию Подороску, полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2020. А в Мадриде юная теннисистка уже успела обыграть финалистку US Open — 2021 Лейлу Фернандес и 14-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю и стала седьмой в XXI веке 15-летней теннисисткой, сумевшей победить соперницу из топ-20.

Что касается Линетт, то она проводит один из лучших сезонов в карьере, если не лучший. Титулов в 2023-м она пока не брала (всего у неё их два: Бронкс-2019 и Хуахин-2020), но в январе впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема», выйдя в топ-4 на Australian Open, а в этом месяце обновила личный рекорд в рейтинге WTA — 19-е место. В Мадриде Магда, отдыхавшая в первом круге как обладательница посева, во втором раунде сломила сопротивление чешки Маркеты Вондроушовой — 7:6, 4:6, 6:4.

Что говорили перед матчем

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников восхитился игрой Андреевой на текущем турнире. «Это настоящая сенсация! Сумасшедший результат. В 15 лет обыгрывать теннисисток такого уровня — дорогого стоит. Эти две победы уже о многом говорят. К сожалению, не смотрел матчи Андреевой. Не имею представления, как и в какой теннис она играет. Безусловно, с такой игрой и результатами шансы дальше в любом случае будут. Желаю ей удачи!» — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил надежду, что Мирра далеко пройдёт по сетке. «Великолепная победа Андреевой! Она поймала невероятный драйв и уверенность, дальше — больше! Победы на маленьких турнирах ей в этом помогли. Уверенность в себе — уже половина дела от победы. Мирра побеждает абсолютно заслуженно. Она играет гораздо интереснее своих соперниц. У неё есть хорошие шансы пройти дальше. Уверен, Мирра сможет далеко зайти на этом «Мастерсе» в Мадриде», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Олимпийская чемпионка 2020 года в парном разряде объяснила, за счёт чего, по её мнению, Андреева побеждает опытных спортсменок в столь юном возрасте. «Андреева — настоящий феномен! Она невероятно талантливая и трудоспособная девочка, которая начинает набирать обороты. Третий круг «Мастерса» в 15 лет — шикарный результат! Но это же ещё не всё. Я уверена, что у Мирры есть хорошие шансы пройти и в четвёртый круг Мадрида. Андреева показывает очень взрослый теннис, отлично двигается. Такие большие победы в таком возрасте говорят о том, что у неё очень сильная нервная система», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Сама же Андреева после победы во втором круге порассуждала на тему тонкостей игры. «Есть план на каждую игру, но во время матча чаще всего забываешь про него, потому что в матче всё может пойти не по плану, и уж как сложится игра, ведь у соперника тоже есть свой план. Старалась не торопиться, больше двигать её, где-то использовать её скорость, потому что у неё очень силовой и атакующий теннис. Игра у меня больше складывается так, как чувствую… Я бы не сказала, что подача — отражение психологии игрока. Если ты отдал свою подачу, не всегда получается так, что ты плохо отподавал. Когда она сделала брейк, я сосредоточилась на том, чтобы выиграть её подачу. Иногда она здорово играла на приёме, иногда мне удавалось забрать инициативу на её подаче. Так и сложилось», — сказала Мирра в интервью «Чемпионату».

И дала понять, что не зацикливается на текущем результате: «Наслаждаюсь моментами на корте, проиграть не боюсь, ведь выиграть все невозможно. Стараюсь не думать про это, а заставляю себя играть каждый мяч. Проиграть неприятно, конечно, но не страшно. Даже очень позволяю себе порадоваться! Жалко, что мало времени на радость. Так радовалась после выигранного первого матча, что не хватило времени подольше с этим чувством побыть, так как уже надо к следующему матчу готовиться!»

Сегодняшний матч начался на полтора часа позже ожидаемого — во многом из-за того, что расписание пришлось сдвигать из-за дождя. В первом сете Андреева сразу повела 3:0 с брейком. Правда, не сказать, что россиянке было легко. В первом гейме Линетт оказала серьёзное сопротивление, хотя и не вышла на брейк-пойнт, а в таком же длинном втором гейме Мирра со второй попытки использовала брейк-пойнт. После этого полька взяла свою подачу, а затем и чужую, но Андрееву это не смутило, и в шестом гейме она совершила второй брейк — 4:2. Это и стало залогом победы россиянки в сете. Больше брейков не было, и Мирра, под ноль подав на сет, выиграла его — 6:3.

В начале второго сета Андреевой удалось ошеломить Линетт: россиянка под ноль взяла подачу соперницы! А в четвёртом гейме Мирра спасла два брейк-пойнта, и счёт стал 3:1 в её пользу. Как вскоре выяснилось, это был ключевой момент. Теннисистки взяли ещё по два гейма на подаче, а в девятом гейме Андреева реализовала второй матчбол на приёме и победила — 6:3, 6:3. Любопытно, что за всю партию соперницы не допустили ни одной двойной ошибки.

Вот так 16-летняя теперь уже Андреева выиграла свой третий матч из трёх на «тысячнике». В четвёртом круге россиянку ожидает самое сложное на данный момент испытание в её карьере, которая только-только начинается. Мирра сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко, которая сегодня оказалась сильнее колумбийки Марии-Камилы Осорио-Серрано — 6:4, 7:5. Также сегодня свой матч провела Людмила Самсонова (14), за 1 час 4 минуты разгромившая чемпионку «Ролан Гаррос» 2017 года Елену Остапенко — 6:2, 6:0! Во втором сете преимущество Самсоновой было просто подавляющим: за всю партию Остапенко взяла лишь шесть розыгрышей. В четвёртом раунде Самсонова сыграет с румынкой Ириной Бегу (31).

Супертурнир в Мадриде завершится в конце первой недели мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».