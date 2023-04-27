Громит топов и тренируется в Каннах. Кто такая Мирра Андреева — сенсация турнира в Мадриде

Помните драму Australian Open — 2023? Тот юниорский «Шлем» исторически разыграли две россиянки: Алина Корнеева без большого опыта в серьёзных матчах вышла на Мирру Андрееву. Девчонки оказались не просто соотечественницами, но и лучшими подругами. В решающем матче они рубились больше трёх часов, а после финального «гейм, сет, матч», обнявшись, рыдали у сетки: одна не могла скрыть счастья, другая – полнейшего разочарования. Четыре месяца спустя одна из них разрывает топов на первом «тысячнике» в карьере.

Из Красноярска — в Канны

В женском туре две Андреевых: старшая – 18-летняя Эрика и младшая – 15-летняя Мирра. Сёстры родились в Красноярске, там же начали карьерный путь в «Теннис-холле», а позже переехали в Сочи к Кириллу Крюкову, где девчонки приглянулись топовому агентству IMG – в 2019-м те подписали сестёр и предложили им переехать во Францию. Ведут их Хуан Акуна и Лев Кассиль. Второй – агент Марии Шараповой, он часто организовывал трипы пятикратной чемпионки «Шлемов» в Россию.

Мирра и Эрика Андреевы Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

В недавнем интервью «Чемпионату» 18-летняя Эрика рассказала об их жизни в центре Elite Tennis в Каннах. Оказывается, как и старшая сестра, Мирра работает в группе с несколькими спецами. Обеих тренирует Жан-Кристоф Форель, но есть ещё несколько коучей, которые меняются от недели к неделе. В этом плане всё устроено комфортно, признаётся Эрика.

«Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание. Нет такого, что я работаю с одним тренером над одними вещами, с другим — над совершенно противоположными».

Пока они общаются на английском, но стремительно подтягивают французский: в центре также тренируются Анна Блинкова и Варвара Грачёва, которые постоянно подталкивают девчонок к лингвистическим свершениям.

Два подряд крупных турнира W60 и победы над топами

На корты девочек привела мама Раиса – большая фанатка тенниса, которая загорелась этим спортом ещё во время беременности. Мирра начала спортивный путь, поглядывая на старшую сестру, которая набивала мячи на корте. «Вообще-то я не выбирала этот вид спорта. Это сделала моя мама. Я очень рада, что она это сделала, потому что, честно говоря, когда мои тренеры дают мне пять дней на отдых, я даже не могу думать ни о чём другом, кроме тенниса. Я чувствую, что действительно ощущаю связь с ним», — приводит слова Андреевой WTA.

Мирра Андреева на турнире в Мадриде Фото: Europa Press via Getty Images

А уже сейчас и старшей впору пристальнее следить за прогрессом Мирры и, возможно, чему-то учиться. В Мадрид она попала по уайлд-кард – их турниры предоставляют талантливым юниорам или уже опытным игрокам, если те не попадают по рейтингу. Помогла и работа с IMG: агентство – организатор и спонсор многих турниров в туре – всегда продвигает своих подопечных. К тому же буквально за пару недель до первого «тысячника» в карьере Мирра взяла два крупных турнира W60 в Швейцарии. После чего она вскочила на 69 позиций и стала 243-й в мире.

В коллекции у россиянки и четыре турнира ITF, которые она забрала в 2022-м. На одном из них, в Израиле, Андреева и вовсе обошла 125-ю ракетку мира Ребекку Петерсон, а до этого брала Испанию, Турцию и была в финалах «15-тысячника» в Египте и Франции. Но в Мадриде она переписывает свои же рекорды: например, Мирра стала седьмой 15-летней теннисисткой с 2000 года, обыгравшей соперницу из топ-20 – и первого топа в своей карьере.

Уже после прорыва в Мадриде Мирра и вовсе 164-я. Кстати, совсем недалеко от Эрики, которая 116-я ракетка мира. Обе друг другу помогают и подсказывают как в профессиональной, так и в личной жизни.

«Раньше где-то больше подсказывала я. Но Мирра очень быстро подбирается к про-туру и сейчас часто перед матчами говорит, как бы она на моём месте сыграла, что бы делала в этом матче. Бывает и наоборот: когда Мирра играет, я ей рассказываю, как играть с этой девочкой. В этом плане мы абсолютно на равных: очень плотно общаемся, стараемся помогать друг другу, насколько возможно. В личной жизни? С таким плотным графиком её особо и нет. В этом плане абсолютно так же наравне».

Между сестрами очень тёплые отношения: «Не могу сказать, что делаем что-то особенное. Наслаждаемся тем, что рядом друг с другом. Делаем обычные вещи, например, ходим по магазинам. Когда после турниров у меня есть немного денег, делаю подарки Мирре, родителям. Для меня это самое приятное. Гуляем, смотрим фильмы. Абсолютно обычные вещи. Просто ты больше начинаешь ценить их после разлуки», – рассказывала в интервью Эрика.

«Настоящий феномен»

С преемственностью в женском теннисе точно всё в порядке. В первой сотне уже побывала 19-летняя Диана Шнайдер, поблизости 19-летняя Полина Кудерметова, 20-летняя Оксана Селехметьева и 21-летняя Анастасия Захарова. И для этой 15-летней юниорки это только начало – впереди, уверены эксперты, её ждёт большая карьера.

«О способностях Андреевой говорили уже очень давно. Она была в финале юношеского Australian Open, но проиграла там своей же соотечественнице. Мирра — одна из сильнейших юниорок всего мира! Я в этом полностью уверена. Не вижу ничего удивительного в её сегодняшней победе. К этому всё и шло. Уверена, что у Мирры большая карьера впереди, желаю ей удачи!» — сказала Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату».

«Андреева — настоящий феномен! Она невероятно талантливая и трудоспособная девочка, которая начинает набирать обороты. Я достаточно давно знаю Мирру и её старшую сестру Эрику. Когда я возвращалась в тур, мы проводили вместе сборы. Третий круг «Мастерса» в 15 лет — шикарный результат! Но это же ещё не всё. Я уверена, что у Мирры есть хорошие шансы пройти и в четвёртый круг Мадрида. Андреева показывает очень взрослый теннис, отлично двигается. Такие большие победы в таком возрасте говорят о том, что у неё очень сильная нервная система», — сказала теннисистка Елена Веснина.