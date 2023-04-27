15-летняя Андреева творит чудеса! Россиянка выбила 14-ю ракетку и уже в 3-м круге Мадрида

В четверг, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. Как и вчера, первым запуском поставили встречу 15-летней российской теннисистки Мирры Андреевой, получившей уайлд-кард от организаторов, и 13-го номера посева Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии, отдыхавшей в первом раунде. Напомним, Андреева, которая в январе этого года дошла до финала юниорского Australian Open, дебютировала на уровне WTA в 2022 году. Тогда она в трёх сетах проиграла соотечественнице Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Монастире. А в этом сезоне Мирра впервые попала на «тысячник» — и стартовала с победы. В первом раунде Мадрида она сенсационно обыграла финалистку US Open 2021 года Лейлу Фернандес — 6:3, 6:4.

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева не была удивлена победой Андреевой в дебютном матче на «тысячнике». «Мирра — одна из сильнейших юниорок всего мира! Я в этом полностью уверена. Не вижу ничего удивительного в её сегодняшней победе. К этому всё и шло. Уверена, что у Мирры большая карьера впереди, желаю ей удачи!» — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

Сама же Андреева, которой послезавтра, 29 апреля, исполнится 16 лет, рассказала, как действовала в матче. «Здесь всем всё равно на мою уверенность. Мне кажется, здесь все уверены. Во-первых, она [Фернандес] мне нравится как игрок и как человек, было приятно играть вместе. Старалась играть ровно и по возможности вести игру. По ходу матча ни разу и не вспомнила, что она была финалисткой US Open. Хотела получить удовольствие от игры», — сказала Мирра в интервью «Чемпионату». И поделилась соображениями более общего характера: «На самом деле, мне немного странно чувствовать себя одной из них: заходить вместе в раздевалки, рядом разминаться в спортзале, но это приятное ощущение. Хочу отметить, что другие теннисистки дружелюбны со мной, приветствуют, поздравили с победой».

Что касается Хаддад-Майи, сегодняшней соперницы Андреевой, то в 2022 году бразильянка, которой сейчас 26 лет, завоевала два титула WTA, победив в Ноттингеме и в Бирмингеме. В текущем сезоне она пока ничего не выиграла, зато обновила личный рекорд в рейтинге. В феврале Беатрис побывала на 12-й строчке, а сейчас идёт 14-й. Что же говорила Мирра в преддверии встречи с Хаддад-Майей? «У меня нет таких мыслей: как навязать борьбу. У меня есть свой план на игру, и я просто хочу реализовать его по максимуму. Про рейтинг соперницы особо не думаю, просто думаю, как выиграть больше мячей, чем она», — сказала Андреева в интервью «Чемпионату».

В отчётном матче первой до брейк-пойнтов добралась Андреева. Но во втором гейме россиянка упустила оба шанса. А вот первый брейк удался Хаддад-Майе, которая в пятом гейме под ноль взяла подачу соперницы. Россиянка тут же ответила своим брейком, но вслед за этим вновь отдала гейм на подаче. Во всех этих случаях теннисистки реализовывали первый же брейк-пойнт. А в восьмом гейме бразильянка сломала тенденцию: она взяла гейм на подаче, уйдя с тройного брейк-пойнта, и повела 5:3. Однако это не смутило Мирру, которая под ноль взяла гейм на подаче, а в следующем гейме использовала первый же брейк-пойнт — 5:5.

В 11-м гейме Андреева спасла два брейк-пойнта, а в 12-м Хаддад-Майя ушла с сетбола, и пришлось играть тай-брейк. На нём россиянка оказалась в крайне сложной ситуации: бразильянка сделала два мини-брейка подряд и повела 6:3, заполучив таким образом тройной сетбол. Однако Мирра сотворила маленькое чудо, забрав следующие пять розыгрышей, три из которых — на чужой подаче, и выиграла тай-брейк — 8:6!

Во втором сете Андреева в первом же гейме взяла чужую подачу, использовав третий брейк-пойнт. Затем она удержала свою подачу, уйдя с единственного брейк-пойнта, а в упорном третьем гейме (счёт «ровно» фиксировался шесть раз) была близка к ещё одному брейку, но упустила единственный шанс. После этого теннисистки уверенно брали геймы на подаче (в восьмом гейме россиянка спасла брейк-пойнт), и такая ситуация вполне устраивала Андрееву. Более того, в девятом гейме Мирра под ноль взяла подачу соперницы и красиво закончила матч — 7:6 (8:6), 6:3! За всю игру, растянувшуюся более чем на два часа, Мирра собрала четыре эйса, а её соперница — ни одного.

Вот так Андреева одержала вторую победу подряд на «тысячнике». В третьем круге её соперницей станет победительница противостояния Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17). А ещё сегодня свой матч второго круга проведёт Людмила Самсонова (14), которая сразится с Мариной Заневской из Бельгии. За всеми событиями следите на «Чемпионате».