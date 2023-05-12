«Он отказался — мне это показалось сексуальным». Удивительная история любви Серены Уильямс

Алексис Оганян сначала сильно напугал в Риме теннисистку, которая пыталась прогнать его крысой! Но теперь стал главным человеком в её жизни.

Внимание всех любителей тенниса сейчас приковано к происходящему на турнире в Риме. При этом за невероятными противостояниями на корте следят не только простые зрители, но и именитые спортсмены, неравнодушные к игре. В их число наверняка входит и Серена Уильямс, ведь столица Италии — особенное место для неё. В 2015 году теннисистка участвовала в итальянском чемпионате, и, хотя добиться победы ей не удалось (главный приз увезла Мария Шарапова), Серена выиграла кое-что более важное — любовь. В перерывах между матчами Уильямс познакомилась со своим будущим мужем — Алексисом Оганяном, который стал главным человеком в её жизни.А ведь сначала мужчина сильно напугал спортсменку, и та попыталась прогнать его крысой!

«Я пыталась его прогнать, напугав крысой»

Приехав на турнир в Риме, Серена Уильямс рассчитывала быть максимально собранной, чтобы выложиться по полной на корте. Ради этого теннисистка заселилась в дорогой отель Cavalieri в надежде, что там будет спокойно и она сможет хорошо отдохнуть. Однако судьба решила иначе и в один из дней послала ей незваного гостя странной наружности. Это был сооснователь Reddit Алексис Оганян, но разглядеть в нём успешного бизнесмена в тот момент не представлялось возможным: мужчина был сильно потрёпан после ночной вечеринки, поэтому, когда он присел рядом с Сереной, та впала в панику.

История любви Серены Уильямс и Алексиса Оганяна Фото: Theo Wargo/Getty Images

«Этот парень заходит и просто плюхается за столик рядом с нами, хотя там было много свободных мест. Он что, не мог выбрать другой столик?» — возмущению Уильямс тогда не было предела. Не помогла прогнать странного соседа и уловка: спортсменка крикнула, что около его столика бегает крыса, но Оганян не растерялся и ответил, что не боится их, так как вырос в Бруклине, где эти животные на каждом шагу. В итоге Серена признала поражение и пригласила Алексиса на совместный завтрак: «Я попросила его уйти. Пыталась прогнать его, напугав крысой. Он отказался — мне показалось это сексуальным. Я спросила, любит ли он трюфели», — вспоминала она.

Недолго думая, теннисистка пригласила нового знакомого на свой матч. Тот пришёл, но не увидел потрясающей игры легендарной Серены Уильямс, которая не могла набрать форму из-за проблем со здоровьем. Однако ей очень хотелось произвести впечатление на Оганяна, и она позвала его уже на «Ролан Гаррос» в Париже. Там спортсменка легко расправилась с соперницами, завоевав титул, и ещё сильнее сблизилась с Алексисом. Между ними вспыхнули чувства.

Смешная помолвка с крысой, свадьба и рождение дочери

Афишировать свои отношения пара не стремилась, пока в 2016 году не объявила о помолвке. Предложение руки и сердца от Оганяна было очень романтичным: он подстроил перелёт Уильямс в Рим, подговорив её помощницу, а затем привёл её в тот самый отель, в котором они впервые встретились. Прихватив с собой плюшевую игрушку в виде крысы как напоминание о связавшей их шутке Серены, Алексис также не забыл красивое кольцо, которое подарил возлюбленной, когда преклонил колено. Теннисистка была так поражена его поступком, что даже написала стихотворение с историей их любви.

А уже через месяц сердце спортсменки вновь затрепетало от радости, ведь она узнала, что беременна. Сначала она не хотела верить своему счастью и сделала аж пять дополнительных тестов, но все они показали положительный результат. Сообщив жениху радостную новость, Уильямс начала готовиться к Australian Open, который Серена триумфально выиграла и объявила о приостановке карьеры.

История любви Серены Уильямс и Алексиса Оганяна Фото: Mike Coppola/Getty Images

Теннисистка сосредоточилась на семье, и не зря. Вскоре ей предстояло пройти непростое испытание: роды были тяжёлыми, и спортсменка едва не погибла из-за лёгочной эмболии. К счастью, всё обошлось, и на свет появилась маленькая девочка Олимпия. Отметить рождение дочки родители решили, сыграв свадьбу. Торжество стоимостью более $ 1 млн прошло в Новом Орлеане. Во время праздника играла тема из мультфильма «Красавица и чудовище», задавшая настроение мероприятию. Серена дважды меняла платье, что олицетворяло её трансформацию рядом с любимым мужчиной, а Алексис во всеуслышание заявил, что «готов писать новые главы их сказки» вместе с великолепной женщиной.

Три секрета успешного брака и вторая беременность

Теперь в семье Уильямс и Оганяна царит удивительная гармония. Муж поддерживает спортсменку и постоянно делает ей сюрпризы. Например, однажды бизнесмен арендовал на дороге к дому несколько рекламных щитов, чтобы публично признаться в любви к жене. На каждом из билбордов он разместил часть фразы, которая гласила: «Самая замечательная мамочка всех времён и народов — это Серена Уильямс!»

Серена и Алексис постоянно работают над отношениями и стараются сразу устранять причины конфликтов. Так, они придумали несколько маленьких секретов успешного брака. Первый — синхронизировать рабочие графики так, чтобы не проводить больше недели в разлуке, но при этом давать друг другу свободу. Второй — печь вместе блинчики по выходным, добавляя в них секретный ингредиент. И третий — проводить время без гаджетов.

Взаимопонимание супругов вышло на новый уровень тогда, когда они решили завести второго ребёнка. В этот раз забеременеть теннисистке было сложнее, но всё же это случилось. Недавно Уильямс поделилась радостной новостью с миром, придя на Met Gala в роскошном платье, не скрывающем её интересное положение. И Серена, и сопровождавший её Алексис светились от счастья.