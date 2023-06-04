В субботу Ига Свёнтек «не заметила» соперницу, а вот две россиянки проиграли. Но в воскресенье наши сыграют в четырёх матчах.

Четыре «баранки» за три матча от первой ракетки мира! Что творится на «Ролан Гаррос»

На грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже в субботу, 3 июня, завершился третий круг. Состоялось 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свой поединок провела первая ракетка мира Ига Свёнтек, а вот чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина вообще не вышла на корт. Огорчили своих поклонников обе теннисистки из России. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоги седьмого дня. 3 июня, суббота

В этой половине сетки после поражения Даниила Медведева (второй номер посева) и Аслана Карацева (Q) россиян не осталось. Лидеры посева Каспер Рууд (4) и Хольгер Руне (6) успешно прошли во вторую неделю. А вот Тейлор Фритц (9) сошёл в этот день с дистанции – его остановил аргентинец Франсиско Серундоло (23). Проиграл и обидчик Даниила Медведева – бразилец Тьяго Уайлд (Q).

Мужчины. Третий круг



Рууд (Норвегия, 4) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0

Этчеверри (Аргентина) – Чорич (Хорватия, 15) – 6:3, 7:6, 6:2.

Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q) – 6:4, 6:1, 6:3.

Харри (Чили) – Гирон (США) – 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.

Ф. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Димитров (Болгария, 28) – Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:3, 6:1.



Подробнее Рууд (Норвегия, 4) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0Этчеверри (Аргентина) – Чорич (Хорватия, 15) – 6:3, 7:6, 6:2.Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q) – 6:4, 6:1, 6:3.Харри (Чили) – Гирон (США) – 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.Ф. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.Димитров (Болгария, 28) – Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:3, 6:1.

У женщин в субботу неудачно выступили россиянки. 16-летняя Мирра Андреева (Q) и Екатерина Александрова (23) лидировали по сетам в своих матчах – 1:0, но в итоге обе проиграли. Причём Александрова в матче с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14) в решающем сете ликвидировала отставание от соперницы в два брейка, добралась до матчбола, но его не реализовала. Таким образом, теперь по чётным дням россиян в обеих сетках не осталось.

Вообще, день начался с неприятного известия о том, что чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из-за болезни снялась с турнира. А вот польская теннисистка Ига Свёнтек, напротив, разгромила свою соперницу, китаянку Синьюй Ван, с двумя «баранками» — 6:0, 6:0. Всего же за три матча на турнире Ига выиграла у соперниц четыре «сухих» сета.

Женщины. Третий круг



Соррибес-Тормо (Испания) – Рыбакина (Казахстан, 4) – отказ.

Гауфф (США, 6) – М. Андреева (Россия, Q) – 6:7, 6:1, 6:1.

Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Александрова (Россия, 23) – 5:7, 6:4, 7:5.

Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай) – 6:0, 6:0.

Пера (США) – Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6.

Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q) – 6:1, 6:3.

Цуренко (Украина) – Андрееску (Канада) – 6:1, 6:1.

Жабер (Тунис, 7) – Данилович (Сербия, Q) – 4:6, 6:4, 6:2.



Подробнее Соррибес-Тормо (Испания) – Рыбакина (Казахстан, 4) – отказ.Гауфф (США, 6) –– 6:7, 6:1, 6:1.Хаддад-Майя (Бразилия, 14) –– 5:7, 6:4, 7:5.Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай) – 6:0, 6:0.Пера (США) – Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6.Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q) – 6:1, 6:3.Цуренко (Украина) – Андрееску (Канада) – 6:1, 6:1.Жабер (Тунис, 7) – Данилович (Сербия, Q) – 4:6, 6:4, 6:2.

Расписание восьмого дня. Интересные матчи воскресенья, 4 июня

В воскресенье начнётся четвёртый круг в одиночном разряде. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Поединков осталось так мало, что теперь они помещаются на двух центральных кортах – Филиппа Шатрье и Сюзан Ленглен. В этой части сетки остался последний россиянин – Карен Хачанов (11), который в битве за место в 1/4 финала попытается поквитаться с обидчиком Андрея Рублёва – итальянцем Лоренцо Сонего. Проведут свои поединки и три теннисиста из топ-10 посева – Стефанос Циципас (5), Новак Джокович (3) и Карлос Алькарас (1).

Мужчины. Четвёртый круг



12:00. Хачанов (Россия, 11) – Сонего (Италия)

13:30. Джокович (Сербия, 3) – Варильяс (Перу)

15:30. Алькарас (Испания, 1) – Музетти (Италия, 17)

17:30. Офнер (Австрия, Q) – Циципас (Греция, 5)



Подробнее 12:00.– Сонего (Италия)13:30. Джокович (Сербия, 3) – Варильяс (Перу)15:30. Алькарас (Испания, 1) – Музетти (Италия, 17)17:30. Офнер (Австрия, Q) – Циципас (Греция, 5)

У женщин в трёх из четырёх поединков сыграют россиянки – Анастасия Павлюченкова (SR), Элина Аванесян (LL) и Дарья Касаткина (9). Претендентка на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (2) из Беларуси сразится с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс из США.

Женщины. Четвёртый круг



12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Мертенс (Бельгия, 28)

14:00. Мухова (Чехия) – Аванесян (Россия, LL)

15:30. Свитолина (Украина, SR) – Касаткина (Россия, 9)

21:15. Стивенс (США) – Соболенко (Беларусь, 2)



Подробнее 12:00.– Мертенс (Бельгия, 28)14:00. Мухова (Чехия) –15:30. Свитолина (Украина, SR) –21:15. Стивенс (США) – Соболенко (Беларусь, 2)

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».