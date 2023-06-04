Четыре «баранки» за три матча от первой ракетки мира! Что творится на «Ролан Гаррос»

На грунтовом турнире «Большого шлема» в Париже в субботу, 3 июня, завершился третий круг. Состоялось 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Свой поединок провела первая ракетка мира Ига Свёнтек, а вот чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина вообще не вышла на корт. Огорчили своих поклонников обе теннисистки из России. Но обо всём по порядку! Посмотрим на турнирные расклады, расписание и сетки.
Итоги седьмого дня. 3 июня, суббота
В этой половине сетки после поражения Даниила Медведева (второй номер посева) и Аслана Карацева (Q) россиян не осталось. Лидеры посева Каспер Рууд (4) и Хольгер Руне (6) успешно прошли во вторую неделю. А вот Тейлор Фритц (9) сошёл в этот день с дистанции – его остановил аргентинец Франсиско Серундоло (23). Проиграл и обидчик Даниила Медведева – бразилец Тьяго Уайлд (Q).
Рууд (Норвегия, 4) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.
Нисиока (Япония, 27) – Уайлд (Бразилия, Q) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0
Этчеверри (Аргентина) – Чорич (Хорватия, 15) – 6:3, 7:6, 6:2.
Руне (Дания, 6) – Оливьери (Аргентина, Q) – 6:4, 6:1, 6:3.
Харри (Чили) – Гирон (США) – 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.
Ф. Серундоло (Аргентина, 23) – Фритц (США, 9) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Димитров (Болгария, 28) – Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:3, 6:1.
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У женщин в субботу неудачно выступили россиянки. 16-летняя Мирра Андреева (Q) и Екатерина Александрова (23) лидировали по сетам в своих матчах – 1:0, но в итоге обе проиграли. Причём Александрова в матче с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14) в решающем сете ликвидировала отставание от соперницы в два брейка, добралась до матчбола, но его не реализовала. Таким образом, теперь по чётным дням россиян в обеих сетках не осталось.
Вообще, день начался с неприятного известия о том, что чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из-за болезни снялась с турнира. А вот польская теннисистка Ига Свёнтек, напротив, разгромила свою соперницу, китаянку Синьюй Ван, с двумя «баранками» — 6:0, 6:0. Всего же за три матча на турнире Ига выиграла у соперниц четыре «сухих» сета.
Соррибес-Тормо (Испания) – Рыбакина (Казахстан, 4) – отказ.
Гауфф (США, 6) – М. Андреева (Россия, Q) – 6:7, 6:1, 6:1.
Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – Александрова (Россия, 23) – 5:7, 6:4, 7:5.
Свёнтек (Польша, 1) – Синьюй Ван (Китай) – 6:0, 6:0.
Пера (США) – Коччаретто (Италия) – 6:4, 7:6.
Шмидлова (Словакия) – Дей (США, Q) – 6:1, 6:3.
Цуренко (Украина) – Андрееску (Канада) – 6:1, 6:1.
Жабер (Тунис, 7) – Данилович (Сербия, Q) – 4:6, 6:4, 6:2.
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Расписание восьмого дня. Интересные матчи воскресенья, 4 июня
В воскресенье начнётся четвёртый круг в одиночном разряде. Будет сыграно восемь матчей – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Поединков осталось так мало, что теперь они помещаются на двух центральных кортах – Филиппа Шатрье и Сюзан Ленглен. В этой части сетки остался последний россиянин – Карен Хачанов (11), который в битве за место в 1/4 финала попытается поквитаться с обидчиком Андрея Рублёва – итальянцем Лоренцо Сонего. Проведут свои поединки и три теннисиста из топ-10 посева – Стефанос Циципас (5), Новак Джокович (3) и Карлос Алькарас (1).
12:00. Хачанов (Россия, 11) – Сонего (Италия)
13:30. Джокович (Сербия, 3) – Варильяс (Перу)
15:30. Алькарас (Испания, 1) – Музетти (Италия, 17)
17:30. Офнер (Австрия, Q) – Циципас (Греция, 5)
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У женщин в трёх из четырёх поединков сыграют россиянки – Анастасия Павлюченкова (SR), Элина Аванесян (LL) и Дарья Касаткина (9). Претендентка на звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос» Арина Соболенко (2) из Беларуси сразится с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс из США.
12:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Мертенс (Бельгия, 28)
14:00. Мухова (Чехия) – Аванесян (Россия, LL)
15:30. Свитолина (Украина, SR) – Касаткина (Россия, 9)
21:15. Стивенс (США) – Соболенко (Беларусь, 2)
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«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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