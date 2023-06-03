Как обидно! 16-летняя Андреева проиграла шестой ракетке мира и покинула «Ролан Гаррос»

В субботу, 3 июня, на «Ролан Гаррос» проходят заключительные матчи третьего круга в женском одиночном разряде. Участницами игр стали теннисистки из верхней половины сетки, и в их числе оказалась 16-летняя россиянка Мирра Андреева, которой противостояла шестая ракетка мира Кори Гауфф из США. Андреева, занимающая 143-е место в рейтинге WTA, весьма убедительно прошла первые два раунда турнира. В первом круге юная россиянка обыграла американку Элисон Риске (6:2, 6:1), которая вдвое старше неё, а во втором оказалась сильнее французской обладательницы уайлд-кард Диан Парри — 6:1, 6:2. А вот у 19-летней Гауфф неожиданно возникли проблемы в первом круге. Она проиграла первый сет испанке Ребеке Масаровой, но сумела одержать волевую победу. А во втором раунде Кори не дала особых шансов Юлии Грабер из Австрии — 6:2, 6:3.

Андреева на этом турнире столкнулась с повышенным вниманием прессы и публики. А как иначе, ведь это финалистка юниорского Australian Open, наделавшая затем немало шуму на «тысячнике» в Мадриде. Тогда Мирра остановилась на стадии 1/8 финала, уступив второй ракетке мира Арине Соболенко. Гауфф же, будучи представительницей топ-10, вроде как по умолчанию обязана далеко проходить по сетке — тем более на «Ролан Гаррос». Год назад американка дошла здесь до решающего матча, и пока что это её единственный финал на ТБШ.

Андреева и Гауфф в преддверии первой очной встречи поделились ожиданиями от матча. Мирра, давая комментарий, ещё не знала, что её соперницей будет Кори, но понимала, что та, скорее всего, выиграет свой матч второго круга. «Мы один раз с ней тренировались, провели несколько розыгрышей, как обычно. Она играет очень агрессивно, но тренировка и матч – разные вещи, так что я тоже могу играть иначе. Не знаю. Кто знает? Если она победит сегодня и мы будем играть с ней, тогда и увидим, что будет и кто сыграет лучше», — сказала Андреева на пресс-конференции после выхода в третий круг.

Гауфф, которая впервые на ТБШ играла с соперницей моложе себя, призвала не обращать внимания на возраст россиянки. «Мы с ней тренировались, это была хорошая тренировка. Она великолепный игрок. Она молода, но для меня возраст не показатель. С ней надо играть как с взрослой и сильной. В её годы я не думала на корте о том, сколько мне лет, и, уверена, она тоже не думает. И сомневаюсь, что мои соперницы задумывались об этом. На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то опыт может сказаться, но сомневаюсь, если учесть её уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими результатами ранее. На корте смотришь не на возраст, а на форхенд, бэкхенд, подачу», — сказала Кори на пресс-конференции.

А 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева сравнила Андрееву с легендарной Мартиной Хингис, пятикратной чемпионкой ТБШ в одиночном разряде и 13-кратной — в парном. «Очень интересно наблюдать за прогрессом Мирры Андреевой — как она удивительно легко всех обыгрывает, даже более опытных спортсменок. И ведь она не отличается мощью или особо сильными ударами. Я бы сравнила её с Мартиной Хингис. Мирра великолепно чувствует игру», – приводит слова Дмитриевой телеграм-канал «Радио Движение».

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В отчётном матче первый брейк удался Андреевой. В четвёртом гейме россиянка использовала второй брейк-пойнт и повела 3:1. Следом Гауфф провернула ответный брейк, однако это не смутило Мирру, которая в шестом гейме под ноль взяла подачу соперницы, сделав счёт 4:2 в свою пользу. Но и тут Андреевой не удалось удержать преимущество: в седьмом гейме американка реализовала второй брейк-пойнт, после чего взяла свою подачу и сравняла счёт — 4:4.

Положение ещё более осложнилось, когда россиянка обидным образом отдала девятый гейм. Мирра позволила Кори выйти на тройной брейк-пойнт, затем отыграла его, но проиграла следующие два розыгрыша — 5:4 в пользу Гауфф. Но американка не смогла подать на сет, допустив к тому же двойную ошибку на брейк-пойнте у соперницы, — так счёт стал 5:5. После этого теннисистки взяли ещё по гейму на подаче, причём в 11-м гейме Андреева спасла брейк-пойнт, и перешли к тай-брейку. В нём россиянка, несмотря на мини-брейк от Гауфф в первом же розыгрыше, добилась счёта 6:3, заполучив таким образом тройной сетбол. Следующие два розыгрыша взяла американка, однако затем очко на подаче (а вместе с ним и сет) взяла Мирра — 7:5!

Вот так Андреева забрала сет, несмотря на небольшой провал по ходу партии, когда соперница взяла три гейма, два из которых — на чужой подаче. В целом Гауфф, допустившая пять двойных ошибок (против одной у соперницы), действовала активнее (14 виннерсов против 9), но чуть чаще ошибалась в розыгрышах (19 невынужденных против 15).

Мирра Андреева Фото: Clive Mason/Getty Images

К сожалению, второй сет остался полностью за Гауфф. Американка доминировала на корте, а Андреева, напротив, непозволительно часто ошибалась в розыгрышах. За всю партию россиянка смогла выиграть лишь один гейм, а именно второй, на своей подаче. Уступая 1:5, Мирра попробовала было устроить погоню, но Кори, получив 0:30 на своей подаче, взяла следующие четыре розыгрыша и всего за полчаса оформила победу в этой партии — 6:1.

В третьем, решающем сете Гауфф в первом же гейме была близка к брейку, но Андреева спасла двойной брейк-пойнт. Ещё более упорным оказался третий гейм, в котором россиянка первый брейк-пойнт отыграла, а вот второй не смогла, допустив двойную ошибку в решающий момент. После этого американка под ноль взяла свою подачу и зафиксировала отрыв — 3:1. Более того, на этом Кори не остановилась: сперва она сделала второй брейк, а затем снова под ноль взяла чужую подачу — 5:1. В седьмом гейме Гауфф заработала двойной матчбол на приёме — и сразу же реализовала его. Так американка одержала волевую победу — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

«Мирра очень молодая, и у неё впереди огромное будущее. Надеюсь, вы ещё увидите много матчей между нами. Не знала, будет ли сегодня публика меня поддерживать. Обычно поддерживает, но знаю, что у Мирры тоже много фанатов. Тронута тем, что поддержка была 50 на 50, это сделало матч ещё более приятным», — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Вот так Андреева завершила свой поход на дебютном для себя турнире «Большого шлема», остановившись в третьем круге. А Гауфф в 1/8 финала сыграет с победительницей встречи Анна Шмидлова (Словакия) — Кейла Дей (США, Q). Также сегодня свой матч третьего круга проводит Екатерина Александрова (23), которая сражается с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14). За всеми событиями следите в лайве на «Чемпионате».