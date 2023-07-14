Вондроушова сразится с Жабер — ждём новую чемпионку ТБШ! Итоги дня на Уимблдоне

В четверг, 12 июля, на самом известном в мире турнире на траве у мужчин впервые был выходной, зато женщины провели оба полуфинала. Также завершился очередной раунд в юниорских турнирах, в котором выступали россияне. Но обо всём по порядку.
Итоги 11-го дня. 13 июля, четверг
У женщин в этот день определялись финалистки, и результаты матчей получились не совсем ожидаемыми. Белоруска Арина Соболенко вела у Онс Жабер из Туниса – 7:6, 4:2, но провалила концовку второй партии, неудачно сыграла в третьей и сошла с дистанции. Хотя в случае успеха и выхода в финал Соболенко становилась бы по итогам турнира ещё и первой ракеткой мира.
Таким образом, Онс Жабер подтвердила прошлогодний результат – выход в финал, где сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой, выбившей из сетки украинку Элину Свитолину. В активе Маркеты тоже был финал ТБШ – далёкий «Ролан Гаррос» — 2019. А вот титулов на мэйджорах у Жабер и Вондроушовой пока не было. Так что в субботу мы узнаем имя новой чемпионки, впервые победившей на «Шлеме».
Вондроушова (Чехия) – Свитолина (Украина, WC) – 6:3, 6:3.
Жабер (Тунис, 6) – Соболенко (Беларусь, 2) – 6:7, 6:4, 6:3.
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В юниорском турнире продолжают успешные выступления россияне. Ярослав Дёмин и Алина Корнеева справились с очередными соперниками и пробились в полуфиналы. Отметим, что Алина, как и Новак Джокович, продолжает в этом сезоне поход за календарным «Большим шлемом».
Дёмин (Россия, 5) – Беркета (Польша, 15) – 7:6, 7:6.
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Корнеева (Россия, 1) – Коике (Япония, 8) – 7:5, 7:6.
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Матчи 12-го дня. 14 июля, пятница
В этот день уже у женщин будет первый выходной за весь турнир, зато мужчины проведут оба полуфинала. Даниил Медведев попробует справиться с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. В другом полуфинале Новак Джокович попробует сломить сопротивление итальянца Янника Синнера, которому в прошлом году здесь же на стадии четвертьфинала он уступал 0:2 по сетам, но потом выправил ситуацию и одержал победу в пяти сетах.
15:30 мск. Синнер (Италия, 8) – Джокович (Сербия, 2)
17:30. Алькарас (Испания, 1) – Медведев (Россия, 3)
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Российские юниоры продолжат путь к решающему матчу. Алина Корнеева (1) и Ярослав Дёмин (5) продолжат свои сражения с очередными непростыми соперниками.
13:00. Бланш (США, 9) – Дёмин (Россия, 5).
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14:30. Корнеева (Россия, 1) – Никола Бартункова (Чехия).
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Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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