Норвежский теннисист попал под волну «Барбигеймера». Рууд стал новым спортсменом-мемом

Четвёртая ракетка мира Каспер Рууд на этой неделе, кажется, чаще других теннисистов появлялся в спортивном инфополе. В первую очередь норвежец отличился результатами на соревнованиях в родной Скандинавии.

На турнире в Бостаде (Швеция) Рууд дошёл до финала, где проиграл в воскресенье, 23 июля, россиянину Андрею Рублёву. И если в первом сете Каспер сохранял шансы на победу, то во второй партии он отдал преимущество сопернику. Так матч и закончился за 1 час 31 минуту со счётом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу россиянина.

Рууд – бывшая вторая ракетка мира и нынешний №4 мирового рейтинга. Для него поражение с «баранкой» во второй партии кажется непростительным. Хотя норвежец терпит подобную неудачу второй раз за июль. Во втором круге Уимблдона Каспер играл с британцем и обладателем уайлд-кард Лиамом Броэди. Тот матч сложился в пользу хозяина кортов со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:3, 6:0. В Лондоне Каспер так же, как и в Бостаде, под ноль отдал заключительную партию.

Однако про Рууда на этой неделе говорили не только из-за его результатов на корте. Вне площадки норвежец не остался без внимания. Рууд не раз признавался, что он фанатеет от канадского певца The Weeknd. Сейчас исполнитель проводит тур по Европе, а Каспер старается не пропускать концерты любимого артиста. В субботу The Weeknd провёл концерт в Ницце, где норвежец присутствовать не смог. Зато шоу посетил Даниил Медведев, который опубликовал в социальных сетях фото зрителей, отметил на нём Рууда и обратился к нему.

Медведев на концерте The Weeknd в Ницце вспомнил о Рууде Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

На этом упоминания Рууда в социальных сетях не прекратились, и норвежец, сам того не подозревая, вышел на масштабный уровень. Фото Каспера репостят пользователи по всему миру – даже те, кто совсем не посвящён в теннис. Всё дело в том, что теннисист стал мемом.

21 июля на большой экран вышли сразу две громкие премьеры: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Маркетологи и пиарщики максимально раскручивали премьеры и противопоставляли картины друг другу, из-за чего мир накрыла волна «Барбигеймера» и самых разных шуток на этот счёт. В один из киношных мемов попал и Рууд.

Каспер Рууд органичен в образе киноактёра Фото: twitter.com

Норвежский теннисист не стал первым спортсменом, попавшим в мемы. Пора вспомнить несколько шуток с известными атлетами.

Реакция Роналду на подругу

Один из самых ярких спортивных мемов. В июне этого года Криштиану Роналду снялся в рекламе испанского бренда питьевой воды. На презентации продукта португальский нападающий и его девушка Джорджина общались с прессой. Точнее говоря, с журналистами разговаривала только подруга футболиста.

В социальных сетях разлетелись эмоции Роналду после слов Джорджины. Что именно тогда сказала девушка, так и неизвестно. Но то, как отреагировал Криштиану – широко открыл глаза и уставился взглядом вдаль – говорит о многом.

Реакция Криштиану Роналду — бесценна Фото: Кадр из видео

Улыбка Болта

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт настолько хорош, что во время забега он успевает не только концентрироваться на дистанции, но и позировать фотографам. Во время стометровки на Олимпиаде-2016 спринтер улыбнулся в камеру, благодаря чему впоследствии стал мемом. Тот забег ямаец, кстати, выиграл.

Догнать Болта — это утопия Фото: twitter.com

Самый мемный футболист Фил Джонс

Английский защитник Фил Джонс бóльшую часть своей карьеры провёл в «Манчестер Юнайтед», но этим летом покинул команду и стал свободным агентом. Пока Фил не нашёл себе новый клуб, время вспомнить мемы, которые защитник так щедро в своё время дарил миру. Джонс отличается подвижной мимикой, из-за чего многие его случайные кадры превращаются в мемы.

У Фила Джонса подвижная мимика Фото: Getty Images

Теннисисты на Met Gala — 2023

Главный модный выход года Met Gala в этом году собрал совершенно разных селебрити: и актёров, и певцов, и спортсменов. Мероприятие посетили и некоторые теннисисты. В их числе оказались Роджер Федерер, Энди Роддик, Серена Уильямс и Маттео Берреттини. Но этого болельщикам тенниса оказалось недостаточно.

В социальных сетях появились мемы-фантазии насчёт того, как неприглашённые теннисисты могли бы выглядеть на дорожке Met Gala.

Андрей Рублёв Фото: twitter.com/TheTennisLetter

Янник Синнер Фото: twitter.com/TheTennisLetter

Рафаэль Надаль Фото: twitter.com/TheTennisLetter

С 24 по 30 июля в Гамбурге пройдёт турнир ATP-500, сетку которого снова возглавили Каспер Рууд и Андрей Рублёв.