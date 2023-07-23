Есть новый титул! Рублёв повесил «баранку» 4-й ракетке мира и стал чемпионом Бостада

В воскресенье, 23 июля, на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) состоялся финал. До решающего противостояния добрались четвёртый номер мирового рейтинга Каспер Рууд и седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, первые два номера посева. Перед финалом небольшое преимущество в физической форме, по идее, должно было быть у Рууда. Во-первых, норвежец свой полуфинал закончил раньше, чем россиянин начал свой. Во-вторых, Каспер относительно спокойно обыграл Лоренцо Музетти (6:3, 7:5), в то время как Андрей изрядно намучился в противостоянии с неуступчивым Франсиско Серундоло — 7:6, 6:7, 6:3.

Для Рууда этот финал стал уже третьим в сезоне — и снова на грунте. В Эшториле норвежский теннисист завоевал титул, а вот на «Ролан Гаррос» в трёх сетах проиграл Новаку Джоковичу, ставшему тогда 23-кратным чемпионом ТБШ. Рублёв же в пятый раз в 2023-м добрался до решающего матча. Однако из предыдущих четырёх финалов россиянин выиграл всего один, зато самый статусный. Напомним, Андрей впервые в карьере взял титул на «Мастерсе», одержав в Монте-Карло волевую победу над Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. А вот Дубай, Баня-Лука и Галле Андрею не покорились. В этих финалах он проиграл Даниилу Медведеву, Душану Лайовичу и Александру Бублику соответственно.

Перед финалом оба игрока, что вполне понятно, пребывали в хорошем настроении. Норвежец Рууд радовался, что в шведском Бостаде чувствует себя почти как дома. «В Бостаде я почти как дома. Моя семья, мои друзья и норвежские фанаты здесь на трибунах. Здесь все, от бабушек и дедушек до кузенов и старых школьных друзей. Приятно видеть знакомые лица», — сказал он на корте после победы в полуфинале.

А Рублёв подчеркнул, что уважает соперника и даже может назвать его другом. «Финал с Руудом? Это будет сумасшедший матч. В нескольких предыдущих матчах он меня побеждал. Мы хорошие друзья и очень уважаем друг друга», — сказал Андрей на корте после победы в полуфинале.

Символично, что Рублёв и Рууд вместе тренировались в Бостаде, ещё не зная, что именно им впоследствии предстоит оспаривать титул.

Андрей Рублёв и Каспер Рууд тренируются в Бостаде Фото: Из личного архива Рууда

Перед финалом Рублёв вёл по личным встречам со счётом 4-2, в том числе 3-0 на грунте. Однако последние два поединка, в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м, остались за Руудом. Кроме того, главные результаты Каспера (включая два финала «Ролан Гаррос» и финал US Open) были достигнуты за последние полтора года, а Андрей побеждал его до этого.

Несмотря на перевес Рублёва в личных встречах, заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что Рууд превосходит россиянина по классу. «Я думаю, что в финале будет борьба. Рууд очень хороший игрок, его класс выше, чем у прежних соперников Рублёва. Норвежец немного повыше в рейтинге, он идёт четвёртым сейчас, а Рублёв седьмым, и немного превосходит Андрея по классу, но не настолько, чтобы его нельзя было побить. Оба игрока относятся к когорте сильнейших теннисистов мира», — цитирует Янчука ТАСС.

В первых геймах теннисисты уверенно действовали на своей подаче. Особенно это касается Рууда, проигравшего лишь один розыгрыш за два своих гейма. В четвёртом гейме Рублёв дважды позволил сопернику выйти на «ровно», но не более того — 2:2. А в пятом гейме россиянин благодаря активной игре заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его, после чего без особых проблем защитил свою подачу — 4:2. Однако следующие два гейма остались за норвежцем, причём в восьмом гейме он также использовал первый же брейк-пойнт — 4:4.

В затяжном девятом гейме (пять раз было «ровно») начал накрапывать дождь, который, впрочем, быстро прекратился. Рублёв дважды выходил на брейк-пойнт, но Рууд не дал оппоненту воспользоваться своими шансами. А в 10-м гейме Андрей впервые в этом матче под ноль взял свою подачу — 5:5. Концовка сета вышла рваной: игру дважды ненадолго прерывали из-за дождя. Тем не менее оба теннисиста взяли ещё по гейму на подаче (Рублёв — вновь под ноль) и принялись играть тай-брейк. В нём россиянин действовал лучше и, поведя 6:2 после второго мини-брейка, добился победы — 7:3.

Во втором сете Рублёв начал с места в карьер и повёл 3:0 с брейком. В своих геймах он отдал лишь один розыгрыш, а на подаче Рууда воспользовался вторым брейк-пойнтом. Андрей настолько вошёл во вкус, что в четвёртом гейме сделал второй брейк, со второй попытки реализовав двойной брейк-пойнт, — 4:0. После одного из розыгрышей норвежец даже упал на корт — и хорошо ещё, что обошлось без травмы.

В пятом гейме Каспер попытался исправить ситуацию, но Рублёв не дал ему реализовать двойной брейк-пойнт — 5:0. А в шестом гейме Андрей заработал матчбол на приёме — и реализовал его! В кульминационный момент Рууд допустил двойную ошибку. Так Рублёв повесил «баранку» сопернику — 7:6 (7:3), 6:0 за 1 час 33 минуты.

Вот так Рублёв завоевал второй титул в сезоне и 14-й в карьере. Несмотря на это, в ближайший понедельник позиции теннисистов в рейтинге ATP останутся неизменными: Рууд будет четвёртым, Рублёв — седьмым. Более того, то же самое было бы и в случае обратного исхода финала.

А уже на следующей неделе состоится грунтовый «пятисотник» в Гамбурге (Германия). На этом турнире Каспер Рууд и Андрей Рублёв также получили первые два номера посева. Имена их соперников уже известны.

Турнир в Гамбурге пройдёт с 24 по 30 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».