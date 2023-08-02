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Спортивные матчи сегодня 2 августа 2023 — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет, сетка

3 топ-матча среды в теннисе: Касаткина и Самсонова сражаются в Вашингтоне
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 2 августа
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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Элина Свитолина (Украина, WC) – Дарья Касаткина (Россия, 5), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Вашингтон (ж). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: чем завершится битва первых ракеток России и Украины?

Элина Свитолина продолжает успешное возвращение в тур после рождения дочери. Она завоевала титул в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», полуфинала на Уимблдоне и поднялась уже в топ-30, став первой ракеткой Украины. Теперь ей предстоит сражение с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Девушки уже семь раз до этого играли друг с другом, и победа неизменно оставалась на стороне украинки (7-0), включая четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2023. Сумеет ли Касаткина размочить счёт личных встреч и пробиться в 1/4 финала?

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Alex Pantling/Getty Images

🎾 23:00*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (ж). 2-й круг
02 августа 2023, среда. 23:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сорана Кырстя
32
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Интрига: продолжит ли россиянка защиту титула?

Людмила Самсонова продолжает свой турнирный путь в Вашингтоне, где она является действующей чемпионкой. После успешного старта в матче с американкой Даниэль Коллинз 24-летней россиянке предстоит сражение с румынкой Сораной Кырстей, которая старше её на девять лет. Девушки до этого ни разу не встречались. Чем завершится их первый матч и кто пробьётся в 1/4 финала?

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Christopher Pike/Getty Images

🎾 00:30*: Гаэль Монфис (Франция, WC) – Александр Бублик (Казахстан, 6), Вашингтон, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (м). 2-й круг
03 августа 2023, четверг. 00:30 МСК
Гаэль Монфис
323
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Бублик
25
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Интрига: как закончится третья встреча Монфиса и Бублика?

26-летний Александр Бублик проводит лучший сезон в карьере. Он завоевал титул на «пятисотнике» в Галле, затем на Уимблдоне впервые в карьере пробился в четвёртый круг ТБШ и сейчас поднялся на наивысшее пока для себя место в рейтинге — 25-е. Во втором круге Вашингтона представителю Казахстана будет противостоять француз Гаэль Монфис, который старше его на 10 лет. Теннисисты ранее встречались дважды — на «Ролан Гаррос» — 2020 сильнее был Бублик, а на Australian Open — 2022 — Монфис. Как завершится их третья встреча?

Александр Бублик

Александр Бублик

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

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