3 топ-матча среды в теннисе: Касаткина и Самсонова сражаются в Вашингтоне

Посмотреть все события 2 августа в Матч-центре «Чемпионата».
Программа коротко:
- 🎾 21:00*: Элина Свитолина (Украина, WC) – Дарья Касаткина (Россия, 5), Вашингтон, второй круг
- 🎾 23:00*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния), Вашингтон, второй круг
- 🎾 00:30*: Гаэль Монфис (Франция, WC) – Александр Бублик (Казахстан, 6), Вашингтон, второй круг
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🎾 21:00*: Элина Свитолина (Украина, WC) – Дарья Касаткина (Россия, 5), Вашингтон, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
💬 Матч с текстовой трансляцией
|1
|2
|3
|
|
Интрига: чем завершится битва первых ракеток России и Украины?
Элина Свитолина продолжает успешное возвращение в тур после рождения дочери. Она завоевала титул в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», полуфинала на Уимблдоне и поднялась уже в топ-30, став первой ракеткой Украины. Теперь ей предстоит сражение с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Девушки уже семь раз до этого играли друг с другом, и победа неизменно оставалась на стороне украинки (7-0), включая четвёртый круг «Ролан Гаррос» — 2023. Сумеет ли Касаткина размочить счёт личных встреч и пробиться в 1/4 финала?
Дарья Касаткина
Фото: Alex Pantling/Getty Images
🎾 23:00*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния), Вашингтон, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: продолжит ли россиянка защиту титула?
Людмила Самсонова продолжает свой турнирный путь в Вашингтоне, где она является действующей чемпионкой. После успешного старта в матче с американкой Даниэль Коллинз 24-летней россиянке предстоит сражение с румынкой Сораной Кырстей, которая старше её на девять лет. Девушки до этого ни разу не встречались. Чем завершится их первый матч и кто пробьётся в 1/4 финала?
Людмила Самсонова
Фото: Christopher Pike/Getty Images
🎾 00:30*: Гаэль Монфис (Франция, WC) – Александр Бублик (Казахстан, 6), Вашингтон, второй круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
|1
|2
|3
|
|
Интрига: как закончится третья встреча Монфиса и Бублика?
26-летний Александр Бублик проводит лучший сезон в карьере. Он завоевал титул на «пятисотнике» в Галле, затем на Уимблдоне впервые в карьере пробился в четвёртый круг ТБШ и сейчас поднялся на наивысшее пока для себя место в рейтинге — 25-е. Во втором круге Вашингтона представителю Казахстана будет противостоять француз Гаэль Монфис, который старше его на 10 лет. Теннисисты ранее встречались дважды — на «Ролан Гаррос» — 2020 сильнее был Бублик, а на Australian Open — 2022 — Монфис. Как завершится их третья встреча?
Александр Бублик
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
- 2 августа 2023
-
10:05
-
09:50
-
09:36
-
09:32
-
09:15
-
06:30
-
06:17
-
04:39
-
03:04
-
01:54
-
01:08
-
00:45
-
00:20
- 1 августа 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:49
-
22:40
-
22:30
-
22:00
-
21:35
-
21:11
-
20:20
-
20:18
-
20:10
-
19:57
-
19:34
-
19:21
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37
-
16:36
-
14:13
-
13:19