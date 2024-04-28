«Приходится иногда в ножках путаться». Рублёв — об особенностях поверхности в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, разобрал своё выступление в матче с 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Очень повезло, что получилось выиграть первый сет. Все матчи против Давидовича очень похожи. Из-за того, что высота, не всегда легко диктовать свои условия. Ты не так контролируешь ситуацию, каждый удар более рискован, чем обычно. Особенно, если очень важный счёт и волнение. Плюс более скользкий корт, мяч отскакивает выше. Приходится иногда в ножках путаться», — сказал Рублёв в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

За выход в четвертьфинал Андрей Рублёв поборется с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором. Ранее у спортсменов было две личные встречи на корте, в обеих победа оставалась за россиянином.