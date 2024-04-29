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Кырстя: я всё ещё хочу выиграть турнир «Большого шлема»

Кырстя: я всё ещё хочу выиграть турнир «Большого шлема»
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Румынскую теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, рассказала о своих целях на будущее.

«Я хочу попасть в топ-20. Но в тот момент, когда я окажусь в топ-20, я знаю, что захочу попасть в топ-10. Всегда так. Вы всегда хотите большего. В конце концов, вы понимаете, что это всего лишь ежедневное следствие вашей работы. Поэтому лучше не зацикливаться слишком много на будущем. Я всё ещё хочу выиграть турнир „Большого шлема“. Уверена в себе. Вот почему я продолжаю играть. Какой турнир я бы хотела выиграть? Уимблдон», — приводит слова Кырсти Punto de Break.

34-летняя теннисистка неудачно выступила на грунтовом турнире в Мадриде (Испания), разгромно уступив четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» 22-летней польской теннисистке Иге Свёнтек.

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