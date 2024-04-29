Зверев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде. В третьем круге он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Зверев сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев поспорит с аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее в матче третьего круга обыграл американца Тима Пола.

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.