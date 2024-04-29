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Александр Зверев – Денис Шаповалов 6:4, 7:5, кто победил, результат матча турнира в Мадриде 28 апреля

Зверев обыграл Шаповалова и вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде. В третьем круге он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:5.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Зверев сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал турнира Зверев поспорит с аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее в матче третьего круга обыграл американца Тима Пола.

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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