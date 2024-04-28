Серундоло вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Томми Пола
Поделиться
22-я ракетка мира из Аргентины Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 16-ю ракетку мира американца Томми Пола. Матч закончился со счётом 6:7, 6:4, 6:2 в пользу аргентинца.
Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. За это время представитель США выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Серундоло три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
За выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде Серундоло поборется с победителем матча между канадским теннисистом Денисом Шаповаловым и представителем Германии Александром Зверевым.
Комментарии
- 28 апреля 2024
-
23:19
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
21:59
-
21:50
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:42
-
19:30
-
19:03
-
18:53
-
18:44
-
18:34
-
18:28
-
17:39
-
16:45
-
16:42
-
16:27
-
16:05
-
15:49
-
15:38
-
15:16
-
15:10
-
14:40
-
14:26
-
13:39
-
13:37
-
12:58
-
12:46
-
12:31
-
12:00
-
11:30