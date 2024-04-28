Серундоло вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Томми Пола

22-я ракетка мира из Аргентины Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 16-ю ракетку мира американца Томми Пола. Матч закончился со счётом 6:7, 6:4, 6:2 в пользу аргентинца.

Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. За это время представитель США выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Серундоло три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде Серундоло поборется с победителем матча между канадским теннисистом Денисом Шаповаловым и представителем Германии Александром Зверевым.