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Серундоло вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Томми Пола

Серундоло вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Томми Пола
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22-я ракетка мира из Аргентины Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он обыграл 16-ю ракетку мира американца Томми Пола. Матч закончился со счётом 6:7, 6:4, 6:2 в пользу аргентинца.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		4 2
6 7 		6 6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Спортсмены провели на корте 2 часа 27 минут. За это время представитель США выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Серундоло три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде Серундоло поборется с победителем матча между канадским теннисистом Денисом Шаповаловым и представителем Германии Александром Зверевым.

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