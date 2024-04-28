Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Давидович-Фокиной на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках третьего круга грунтового «Мастерса» прошёл матч, в котором восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Андрея Рублёва над Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем круге Андрей Рублёв поборется с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

Напомним, «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом является третья ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас.