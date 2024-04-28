Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Давидович-Фокиной на «Мастерсе» в Мадриде

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Давидович-Фокиной на «Мастерсе» в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках третьего круга грунтового «Мастерса» прошёл матч, в котором восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 28-й ракеткой мира из Испании Алехандро Давидович-Фокиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Андрея Рублёва над Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем круге Андрей Рублёв поборется с 25-й ракеткой мира из Нидерландов Таллоном Грикспором.

Напомним, «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом является третья ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Рублёв нервничал, матерился, но дожал удобного испанца. Андрей вышел в 4-й круг Мадрида
Рублёв нервничал, матерился, но дожал удобного испанца. Андрей вышел в 4-й круг Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android