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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Монтгомери

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Монтгомери
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче третьего круга она обыграла представительницу США Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 4
6 		6 5 6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Спортсменки провели на корте 2 часа 29 минут. Соболенко выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брей-пойнта из семи заработанных. На счету представительницы США шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брей-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет американская теннисистка, 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз, которая одержала волевую победу над Жаклин Кристиан со счётом 3:6 6:4 6:1. Отметим, что у Коллинз победная серия из 15 матчей.

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