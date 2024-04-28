Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Монтгомери

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче третьего круга она обыграла представительницу США Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:4.
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Спортсменки провели на корте 2 часа 29 минут. Соболенко выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брей-пойнта из семи заработанных. На счету представительницы США шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брей-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Соболенко в Мадриде станет американская теннисистка, 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз, которая одержала волевую победу над Жаклин Кристиан со счётом 3:6 6:4 6:1. Отметим, что у Коллинз победная серия из 15 матчей.
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