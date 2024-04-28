Алькарас: считаю Синнера лучшим игроком. Он выигрывает любой турнир, в котором участвует

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, отметил игру второй ракетки мира из Италии Янника Синнера, назвав его фаворитом турнира в Мадриде.

«Он не привык играть здесь, в Мадриде. Думаю, в прошлом году он пропустил этот турнир. Но его первый матч был впечатляющим. Да, конечно, я считаю его лучшим игроком, который выигрывает каждый турнир, на котором он участвует. Я постараюсь показать свой лучший теннис. Постараюсь не дать ему выиграть больше титулов, но сейчас это сложно. Знаете, если Янник в форме, он является фаворитом на любом турнире, в котором участвует», — сказал Алькарас в интервью Punto de Break.

Следующим соперником Синнера в Мадриде станет российский теннисист Павел Котов.