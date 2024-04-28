Карлос Алькарас назвал своё любимое покрытие в теннисе

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, порассуждал о своём любимом покрытии в теннисе.

«Вы учитесь разным вещам, играя на той или иной поверхности. Я вырос, играя на грунтовом корте, и, вероятно, мои удары довольно хорошо адаптированы к грунтовому корту. Но если я играю на траве, если я играю на харде, то адаптирую свою игру, свой стиль, свои удары к этой поверхности. Вероятно, если вы посмотрите мои матчи, не скажете, что я специалист по грунтовому корту», — приводит слова Алькараса Mutua Madrid Open.

Напомним, сегодня Алькарас в двух сетах обыграл 63-ю ракетку мира из Бразилии Тьяго Уайлда в рамках грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.