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Видеообзор победы Алькараса над Уайлдом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Видеообзор победы Алькараса над Уайлдом в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 28 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) прошёл матч третьего круга, в котором испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, обыграл 63-ю ракетку мира из Бразилии Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с Ян-Леннардом Штруффом из Германии. Матч пройдёт завтра, 29 апреля.

Напомним, «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом является Карлос Алькарас, который становился победителем турнира два года подряд — в 2022 и 2023 годах.

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