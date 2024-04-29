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Андреева — о давлении: Соболенко должна защищать титул в Мадриде, а я только третий круг

Андреева — о давлении: Соболенко должна защищать титул в Мадриде, а я только третий круг
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43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не испытывает давления во время выступления на грунтовом турнире в Мадриде (Испания), так как ей не предстоит защищать титул чемпионки соревнований.

«Перед этим турниром я чувствовала огромное давление на своих плечах. Но я поняла, что сама его создавала. Это помогло мне. Я оцениваю ситуацию так, что Арина Соболенко должна защищать титул здесь, в то время как я должна защищать только третий круг. Это большая разница. Давление будет каждый год. Это то, с чем я должна смириться», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Мадриде является вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.

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