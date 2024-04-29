Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Связь с природой — это лучший Wi-Fi». Циципас призвал людей наслаждаться окружающим миром

«Связь с природой — это лучший Wi-Fi». Циципас призвал людей наслаждаться окружающим миром
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о единении человека с природой.

«Связь с природой — это лучший Wi-Fi. Всегда доступен и удивительно терапевтичен. Выйдите на улицу и войдите в реальную сеть жизни», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, грек неудачно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче второго круга Циципас со счётом 4:6, 4:6 проиграл 118-й ракетке мира, представителю Бразилии Тьяго Монтейро (Q). Представитель Греции первым из топ-20 сеяных теннисистов вылетел из турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В апреле Циципас завоевал титул «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Материалы по теме
Циципас: чувствую, что турнир в Мадриде — отличная возможность для прорыва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android