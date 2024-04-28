«Я чувствовала себя ребёнком на корте». Андреева — о победе над Вондроушовой

43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою победу в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева обыграла обладательницу титула «Большого шлема», седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 7:5, 6:1.

«Знала, что будет очень тяжёлый матч. Она выиграла Уимблдон в прошлом году. Знала, что мне нужно будет играть на очень приличном уровне, чтобы выиграть. В начале всё очень хорошо складывалось, но всё пошло в обратную сторону. Я думаю, я немного расслабилась, а она взяла инициативу. Сразу меня раскатала, я чувствовала себя ребёнком на корте. Чувствовала, что меня убивают на корте и мне нужно что-то менять. Но так сложилось, что я выиграла 7:5.

Когда я выплёскиваю свои эмоции, мне легче играть. Голова становится холоднее, легче принимать какие-то решения. Во второй партии я старалась ничего не менять, играть так же. У меня был план играть через две руки и потом переводить. Я до последнего так играла, и, когда счёт стал 4:1, я думала — главное, чтобы не повторилось, как в первом сете. Всё получилось. Спокойно завершила. У меня очень много мыслей во время матчей. Когда их очень много, к хорошему это обычно не приводит», — сказала Андреева в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!»