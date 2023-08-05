Самсонова выбила из сетки Вашингтона украинку и теперь в двух шагах от защиты титула

До пятого дня объединённого турнира в Вашингтоне добрались два россиянина – по одному в каждой сетке. У женщин это прошлогодняя чемпионка Людмила Самсонова, а у мужчин – Александр Шевченко. Накануне из-за дождя не завершилось шесть поединков – один у женщин и пять у мужчин. Среди тех, кто не доиграл свои матчи предыдущего раунда, оказался и Шевченко.

В пятницу необходимо было наверстать накопившуюся задолженность из шести встреч, а также полностью провести четвертьфинальный раунд – то есть ещё восемь игр. Таким образом, кто-то из теннисистов гарантированно должен был пройти целых два раунда за день. 22-летнему Александру Шевченко в третьем круге «пятисотника» в Вашингтоне достался британец Даниэль Эванс, который старше него на 11 лет. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Россиянин первым добрался до брейк-пойнтов – в шестом гейме, но растерял все три шанса – 3:3. А вот опытный Эванс в следующем гейме воспользовался единственным брейк-пойнтом и повёл – 4:3. Этого запаса британцу хватило, чтобы взять первый сет – 6:4. Во второй партии Даниэль лихо повёл с двумя брейками – 4:1. Тут уже Шевченко впервые за матч взял чужую подачу – 4:2, но было уже поздно. В концовке Эванс сделал ещё один брейк и одержал убедительную победу – 6:4, 6:3. Ну а Александру пришлось отложить мечту о первом четвертьфинале турнира ATP до следующего раза.

В женской сетке до 1/4 финала уверенно добралась Людмила Самсонова – чемпионка турнира в Вашингтоне 2022 года. В нынешнем розыгрыше 24-летняя россиянка прошла двух соперниц с одинаковым счётом 6:1, 6:3 – американку Даниэль Коллинз и румынку Сорану Кырстю. А в четвертьфинале Людмиле досталась украинка Марта Костюк, с которой они до этого не играли на уровне основных сеток WTA, а вот в квалификациях Брисбена-2020 и Палермо-2020, а также на юниорском Cap d'Ail – 2016 сильнее была Самсонова.

Об этих поединках и вспомнила Костюк перед встречей в Вашингтоне-2023: «Я играла против неё несколько раз. Все матчи были близкими. Похоже, что здешние условия ей нравятся, поэтому легко точно не будет. Хотя пока у меня здесь легко не было».

Матч с Костюк получился со стороны Самсоновой целостным и, в первую очередь, россиянка отлично отыграла на своей подаче. Лишь в начале встречи Людмила позволила сопернице сделать небольшой запас – 0:2, но быстро вернула брейк – 2:2, а в концовке партии снова взяла чужой гейм и подала на сет – 6:4. Отметим, что Костюк частенько допускала двойные ошибки – к концу матча их набралось семь. Во второй партии Самсонова быстро повела с двумя брейками – 4:1, и даже потерянная своя подача её не смутила – 4:2. Людмила сделала ещё один брейк – 5:2 и подала на матч – 6:4, 6:2 за 1 час 30 минут.

Вот так Людмила Самсонова без потери сета пробилась в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне. До защиты титула ей осталось сделать всего два шага. В субботу россиянка сразится с победительницей пары Бенчич – Гауфф.