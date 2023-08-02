Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью

Из пяти турниров, которые проходят на первой неделе августа, россияне соревнуются только в Вашингтоне. В мужской сетке изначально было два наших представителя – Аслан Карацев и Александр Шевченко, а в женской три – Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова. К сожалению, Потапова из-за травмы не доиграла поединок первого круга, а Аслан Карацев после победы над новозеландцем Киранпалом Панну уступил затем на двух тай-брейках второму номеру посева Фрэнсису Тиафо.

А вот Шевченко уже прошёл двух американцев – Максима Кресси и Себастьяна Корду (восьмой номер посева), причём это был самый высокорейтинговый соперник, которого обыграл 22-летний россиянин за свою пока недолгую карьеру. Корда – первый игрок топ-30, которого победил Шевченко. Дальше Александру играть в третьем круге с победителем пары Баррер – Эванс.

В женской сетке успешно приняла старт Людмила Самсонова, которая здесь защищает прошлогодний титул. За один час с небольшим россиянка разобралась с обладательницей уайлд-кард Даниэль Коллинз из США. А вот первая ракетка России Дарья Касаткина приложила немало усилий, чтобы справиться с бельгийкой Элисе Мертенс, причём за 21 гейм девушки совместными усилиями сделали 11 брейков.

В соперницы Касаткиной по второму кругу досталась 28-летняя Элина Свитолина. Совсем недавно украинка вернулась из декрета и очень быстро обретает и форму, и былые позиции в рейтинге. На данный момент Свитолина уже первая ракетка Украины и попадёт в число сеяных на US Open. В первом круге Вашингтона Элина в непростом сражении обыграла бывшую первую ракетку мира, двукратную чемпионку «Шлемов» и ещё одну теннисную маму Викторию Азаренко из Беларуси. Кстати, перед этим матчем публику предупредили, что спортсменки из Украины не будут пожимать руки россиянкам и белорускам. И никакого скандала не было. Азаренко на пресс-конференции так прокомментировала ситуацию: «Мне всё равно, правда. Как долго мы собираемся говорить об этом? Это настолько важно? Интересно ли людям, что журналисты постоянно пишут об одном и том же? Такого рода решение — что-то объяснять болельщикам — уже запоздало на 18 месяцев».

Элина Свитолина Фото: Rob Carr/Getty Images

Стоит отметить, что до этого за карьеру Свитолина и Касаткина сыграли уже семь раз, и во всех случаях победу праздновала украинка, включая матч четвёртого круга на «Ролан Гаррос» — 2023. Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко дал такой прогноз на восьмую встречу этих соперниц: «Это будет интересный матч. Касаткина и Свитолина прекрасно знают друг друга. Их встреча на «Ролан Гаррос» была напряжённой, но тогда Элина одержала верх. Украинка отлично выступила на Уимблдоне и находится на подъёме, а у Дарьи матч первого круга с Мертенс оказался неровным. Как всегда в таких встречах, очень многое будет зависеть от психологии и от того, кто сможет выиграть наиболее важные мячи», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Дарья Касаткина Фото: Gabriele Maricchiolo/Getty Images

Поначалу борьба в поединке была равной. Девушки брали свои подачи, впрочем, у россиянки нет-нет, да проскакивали двойные ошибки. И всё же два первых гейма на своей подаче Касаткина сумела взять – 2:1. Однако затем у Дарьи случился какой-то невероятный провал. Россиянка стала проигрывать гейм за геймом, отдала две подряд свои подачи – 2:5. А во время подачи соперницы на сет не смогла реализовать шесть брейк-пойнтов – 2:6. Вторая партия складывалась для первой ракетки России ещё хуже. В чужих геймах у неё не было шансов, плюс свои она отдавала опять один за другим. В итоге Касаткина проиграла девять геймов подряд, но всё же сумела прервать неприятную для себя серию – 1:4. Дарья вцепилась в следующий гейм на чужой подаче – 11 раз было «ровно», россиянка заработала четыре брейк-пойнта. Однако спасти матч уже не удалось. Победа Элины Свитолиной – 6:2, 6:2 за 1 час 36 минут.

Вот так Дарья Касаткина уступила украинке в восьмой раз подряд и выбыла из борьбы. А Элина Свитолина в 1/4 финала Вашингтона сыграет в пятницу с победительницей пары Джессика Пегула – Питон Стирнс.