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Теннисные матчи сегодня, 12 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча субботы в теннисе: Самсонова с Рыбакиной сразятся за финал
Даниил Сальников
4 топ-матча в теннисе 12 августа
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Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 4), Монреаль, 1/2 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Интрига: кто впервые прорвётся в финал канадского «тысячника»?

В полуфинале канадского турнира встретятся первый и четвёртый номера посева — Ига Свёнтек и Джессика Пегула. Любопытно, что польская теннисистка из 15 своих титулов четыре завоевала на «Шлемах» и пять – на «тысячниках». Однако в Канаде до этого дальше третьего круга не добиралась. Что касается Пегулы, то в основной сетке канадского «тысячника» она оказалась третий сезон подряд и во всех трёх случаях неизменно добиралась до полуфинала. В официальных матчах девушки до этого встречались семь раз и счёт — 5-2 в пользу Свёнтек. Она была сильнее в Майами, на «Ролан Гаррос», US Open, в Сан-Диего-2022 и финале Дохи-2023. Пегула отличилась в Вашингтоне-2019 и в полуфинале United Cup — 2023.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 21:30*: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Алекс де Минор (Австралия), Торонто, 1/2 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/2 финала
12 августа 2023, суббота. 21:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
37
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Интрига: кто из теннисистов выйдет в финал «Мастерса»?

Многие поклонники российского тенниса ожидали увидеть в этом матче российский полуфинал. Но Даниил Медведев в 1/4 финала неожиданно проиграл вдохновенно действовавшему на корте австралийцу Алексу де Минору. Ну а Андрей Рублёв сошёл с дистанции ещё во втором круге, проиграв американцу Маккензи Макдональду. Тот, кстати, выбил в первом раунде ещё и Аслана Карацева, а сам дошёл аж до четвертьфинала, где уступил испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Алекс до этого на «Мастерсах» не был даже в четвертьфиналах, а теперь получил отличный шанс стать финалистом. Что касается Алехандро, то в прошлом году он играл в решающем матче Монте-Карло, где уступил Стефаносу Циципасу. Де Минор и Давидович-Фокина — ровесники — обоим по 24 года. Впервые в официальных матчах они встретились в рамках группового этапа Итогового чемпионата U21 в Милане-2019, и тогда сильнее оказался австралиец. Но следующие две встречи остались за испанцем — в Монте-Карло-2021 и Лондоне-2022.

Алехандро Давидович-Фокина

Алехандро Давидович-Фокина

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 1:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 15), Монреаль, 1/2 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Интрига: сумеет ли Рыбакина размочить счёт личных встреч с Самсоновой?

Россиянка Людмила Самсонова никогда ранее не добиралась на турнирах WTA-1000 дальше четвёртого круга, а вот в Монреале она уже оказалась в полуфинале, последовательно победив Катержину Синякову, Чжэн Циньвэнь, победительницу Australian Open — 2023 Арину Соболенко и олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич. Причём последних двух она обыграла за один день. Теперь за место в финале россиянка поспорит с Еленой Рыбакиной, одолевшей в 3,5-часовом марафоне Дарью Касаткину. Ранее Рыбакина и Самсонова встречались дважды, и в обоих случаях сильнее оказалась Людмила — в Монреале-2021 и Токио-2022.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 2:30*: Томми Пол (США, 12) — Янник Синнер (Италия, 7), Торонто, 1/2 финала

* Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/2 финала
13 августа 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Интрига: кто одержит первую победу на харде?

По номеру посева в этом полуфинале тоже ожидались совсем другие теннисисты — Карлос Алькарас (1) и Стефанос Циципас (4). Но грек неожиданно проиграл уже в первом матче французскому ветерану Гаэлю Монфису, а того, в свою очередь, в четвертьфинале остановил итальянец Янник Синнер (7). Ну а Алькараса в 1/4 финала сенсационно выбил из сетки американец Томми Пол (12). Томми до этого лишь дважды был в четвертьфиналах «Мастерсов» — в прошлом году в Монреале и Париже. Янник же дважды был финалистом Майами, но оба раза там уступил — Хуберту Хуркачу (2021) и Даниилу Медведеву (2023). Теннисисты дважды встречались в прошлом году и обменялись победами — на грунте Мадрида сильнее был Синнер, а на траве Истбурна — Пол. А вот на харде это будет их первая официальная встреча.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

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