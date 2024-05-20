Александрова обыграла Букшу в первом круге турнира во Франции, взяв под ноль первый сет

Сегодня, 20 мая, состоялся матч первого круга на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция) между российской теннисисткой, 18-й ракеткой мира Екатериной Александровой и испанкой Кристиной Букшей (72-я в мировом рейтинге). Победу одержала россиянка — 6:0, 7:5.
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Матч продолжался 1 час 24 минуты. На счету Александровой пять подач навылет, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных. Букша сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из восьми.
Соперницей российской теннисистки в матче второго круга будет 50-я ракетка мира Магда Линетт из Польши, которая в матче 1/16 финала обыграла Сорану Кырстю из Румынии (7:5, 7:5).
Турнир в Страсбурге с призовым фондом € 802 237 проходит с 19 по 25 мая. Действующей победительницей соревнований является украинская теннисистка Элина Свитолина.
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