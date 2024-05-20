Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на «Ролан Гаррос». Его встречали полные трибуны

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл первую с 2022 года тренировку на «Ролан Гаррос». Она прошла на Центральном корте имени Филиппа Шатрье. Трибуны стадиона были практически заполнены.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео первой тренировки Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024.

Надаль действительно не приезжал на «Ролан Гаррос» с 2022 года. Тогда он завоевал титул, обыграв в финале соревнований норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Для Надаля эта победа в финале стала 14-й, что является абсолютным рекордом в теннисе.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.