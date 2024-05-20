Анастасия Потапова опубликовала фото в ярком образе на фоне Эйфелевой башни

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) опубликовала в социальных сетях первые фото из Парижа (Франция), где пройдёт «Ролан Гаррос» — 2024. Потапова в ярком льняном костюме розового цвета сфотографировалась на фоне Эйфелевой башни вместе со своей собакой.

«Перво-наперво», — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «флаг Франции» и «круассан».

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Ранее Потапова крайне выступила на грунтовом турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Анастасия потерпела поражение от финалистки US Open – 2021 канадки Лейлы Фернандес со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.