Доминик Тим вышел во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» — 2024

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим вышел во второй круг квалификационного раунда «Ролан Гаррос» — 2024. В стартовом матче на турнире он в трёх сетах победил итальянского теннисиста Франко Агаменоне — 3:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Тима четыре подачи навылет, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных. Итальянский теннисист сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и выиграл два брейк-пойнта из девяти.

Соперником австрийца в матче второго круга будет финский теннисист Отто Виртанен.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующий чемпион «Ролан Гаррос» — сербский теннисист Новак Джокович.