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Макарова разгромно проиграла 19-летней американке на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Макарова разгромно проиграла 19-летней американке на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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172-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2024.

В стартовом матче 28-летняя Макарова со счётом 1:6, 2:6 проиграла 182-й ракетке мира 19-летней американке Робин Монтгомери.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Робин Монтгомери
182
США
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери

Встреча Макаровой с Монтгомери продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Екатерина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Робин ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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