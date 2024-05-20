Макарова разгромно проиграла 19-летней американке на старте квалификации «Ролан Гаррос»

172-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции — 2024.

В стартовом матче 28-летняя Макарова со счётом 1:6, 2:6 проиграла 182-й ракетке мира 19-летней американке Робин Монтгомери.

Встреча Макаровой с Монтгомери продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках Екатерина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Робин ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.