Эрика Андреева крупно проиграла Ферро в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге

101-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга старшая из сестёр Андреевых (Q) со счётом 2:6, 2:6 уступила 142-му номеру рейтинга WTA представительнице Франции Фионе Ферро (WC).

Встреча Андреевой с Ферро продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Эрика ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Фионы один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что Эрике Андреевой не придётся играть в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024. Она квалифицировалась в основную сетку после снятия Янины Викмайер.