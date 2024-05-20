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Эрика Андреева крупно проиграла Ферро в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге

Эрика Андреева крупно проиграла Ферро в первом круге турнира WTA-500 в Страсбурге
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101-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга старшая из сестёр Андреевых (Q) со счётом 2:6, 2:6 уступила 142-му номеру рейтинга WTA представительнице Франции Фионе Ферро (WC).

Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 17:55 МСК
Эрика Андреева
101
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Фиона Ферро
142
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

Встреча Андреевой с Ферро продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Эрика ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету Фионы один эйс, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что Эрике Андреевой не придётся играть в квалификации «Ролан Гаррос» — 2024. Она квалифицировалась в основную сетку после снятия Янины Викмайер.

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