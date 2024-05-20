Тихонова обыграла Форлис в первом квалификационном круге «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 20 мая, в четвертьфинале квалификации на «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анастасия Тихонова обыграла Джейми Форлис из Австралии со счетом 6:3, 6:3.
Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 11:10 МСК
296
Джейми Форлис
Д. Форлис
Окончен
0 : 2
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|3
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|3
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|6
176
Анастасия Тихонова
А. Тихонова
За весь матч Тихонова, как и её соперница, ни разу не подала навылет. Россиянка допустила четыре двойные ошибки, Форлис — только одну. Тихонова смогла реализовать два брейк-поинта из шести, а Джейми Форлис — ни одного.
Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
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