Тихонова обыграла Форлис в первом квалификационном круге «Ролан Гаррос»

Сегодня, 20 мая, в четвертьфинале квалификации на «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анастасия Тихонова обыграла Джейми Форлис из Австралии со счетом 6:3, 6:3.

За весь матч Тихонова, как и её соперница, ни разу не подала навылет. Россиянка допустила четыре двойные ошибки, Форлис — только одну. Тихонова смогла реализовать два брейк-поинта из шести, а Джейми Форлис — ни одного.

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».