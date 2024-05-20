Павел Котов одержал уверенную победу на старте турнира ATP-250 в Лионе
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57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В матче первого круга Котов со счётом 6:1, 6:4 обыграл 106-й номер рейтинга ATP представителя Аргентины Педро Качина.
Лион. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 13:40 МСК
106
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
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57
Павел Котов
П. Котов
Встреча Котова с Качином продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
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