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Павел Котов одержал уверенную победу на старте турнира ATP-250 в Лионе

Павел Котов одержал уверенную победу на старте турнира ATP-250 в Лионе
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57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче первого круга Котов со счётом 6:1, 6:4 обыграл 106-й номер рейтинга ATP представителя Аргентины Педро Качина.

Лион. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 13:40 МСК
Педро Качин
106
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Павел Котов
57
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча Котова с Качином продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

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