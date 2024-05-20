Павел Котов одержал уверенную победу на старте турнира ATP-250 в Лионе

57-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В матче первого круга Котов со счётом 6:1, 6:4 обыграл 106-й номер рейтинга ATP представителя Аргентины Педро Качина.

Встреча Котова с Качином продлилась 1 час и 10 минут. В её рамках Котов шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.