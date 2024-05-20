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Чемпионская гонка WTA, 20 мая: Соболенко сместила Рыбакину на 3-е место, Касаткина — 11-я

Чемпионская гонка WTA, 20 мая: Соболенко сместила Рыбакину на 3-е место, Касаткина — 11-я
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко обошла Елену Рыбакину из Казахстана. Спортсменка занимает второе место в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA, сместив казахстанскую теннисистку на третье.

Елена Остапенко из Латвии поднялась на две позиции в топ-10 и расположилась на седьмой строчке. Российская теннисистка Дарья Касаткина покинула первую десятку рейтинга, опустившись на 11-ю позицию. Её место в топ-10 заняла Мария Саккари из Греции.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек после победы на турнире категории WTA-1000 в Риме ещё более упрочила лидерство в гонке.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 20 мая:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 5335 очков.
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 3928.
3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583.
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2532.
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2383.
6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2070.
7 (9).Елена Остапенко (Латвия) – 1889.
8 (7). Ясмине Паолини (Италия) – 1710.
9 (8). Марта Костюк (Украина) — 1695.
10 (11). Мария Саккари (Греция) — 1591.
11 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1543.
12 (12). Анна Калинская (Россия) – 1510…
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1252…
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) –1083…
28 (27). Анастасия Потапова (Россия) – 766…
33 (32). Мирра Андреева (Россия) – 647…
45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 469…
48 (53). Диана Шнайдер (Россия) — 462…
50 (47). Людмила Самсонова (Россия) – 433…
59 (61). Анна Блинкова (Россия) – 392…
64 (68). Мария Тимофеева (Россия) — 375...
72 (75). Элина Аванесян (Россия) – 341…
90 (86). Камилла Рахимова (Россия) – 248...
92 (89). Эрика Андреева (Россия) – 232.

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