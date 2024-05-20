Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате
Поделиться
45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого составил $ 267 082.
В стартовом для себя матче Блинкова (2) 1:6, 6:7 (4:7) проиграла 78-й ракетке мира 36-летней немке Лауре Зигемунд.
Рабат. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 19:40 МСК
78
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
45
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей Зигемунд в Рабате станет представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано, вышедшая во второй круг на снятии россиянки Элины Аванесян.
Комментарии
- 20 мая 2024
-
21:35
-
20:30
-
20:09
-
19:26
-
18:58
-
18:40
-
18:14
-
17:50
-
17:48
-
16:40
-
15:53
-
15:42
-
15:20
-
13:29
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:12
-
11:21
-
11:06
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
08:48
-
07:21
-
00:28
- 19 мая 2024
-
23:59
-
23:52
-
22:55
-
22:44
-
21:53
-
21:44
-
21:24
-
21:00