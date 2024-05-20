Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате

45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого составил $ 267 082.

В стартовом для себя матче Блинкова (2) 1:6, 6:7 (4:7) проиграла 78-й ракетке мира 36-летней немке Лауре Зигемунд.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Зигемунд в Рабате станет представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано, вышедшая во второй круг на снятии россиянки Элины Аванесян.