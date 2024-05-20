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Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате

Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате
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45-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), призовой фонд которого составил $ 267 082.

В стартовом для себя матче Блинкова (2) 1:6, 6:7 (4:7) проиграла 78-й ракетке мира 36-летней немке Лауре Зигемунд.

Рабат. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 19:40 МСК
Лаура Зигемунд
78
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Анна Блинкова
45
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Зигемунд в Рабате станет представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано, вышедшая во второй круг на снятии россиянки Элины Аванесян.

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