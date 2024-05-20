Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге WTA-500 в Страсбурге
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии, которая занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в первом круге WTA-500 в Страсбурге (Франция).
Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|4
26
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Встреча продлилась ровно 3 часа. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:4
в пользу россиянки. За весь матч Самсонова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 15. Крейчикова подала навылет два раза, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести заработанных.
Международный теннисный турнир в Страсбурге (Франция) продлится с 18 по 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».
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