Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге WTA-500 в Страсбурге

19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии, которая занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в первом круге WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Встреча продлилась ровно 3 часа. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:4

в пользу россиянки. За весь матч Самсонова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 15. Крейчикова подала навылет два раза, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести заработанных.

Международный теннисный турнир в Страсбурге (Франция) продлится с 18 по 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».