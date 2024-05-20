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Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге WTA-500 в Страсбурге

Самсонова обыграла Крейчикову в первом круге WTA-500 в Страсбурге
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19-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Барбору Крейчикову из Чехии, которая занимает 26-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в первом круге WTA-500 в Страсбурге (Франция).

Страсбург. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 4
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продлилась ровно 3 часа. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7, 6:4
в пользу россиянки. За весь матч Самсонова восемь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 15. Крейчикова подала навылет два раза, допустила 15 двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести заработанных.

Международный теннисный турнир в Страсбурге (Франция) продлится с 18 по 25 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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