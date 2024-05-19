«Они — два лучших игрока мира, когда здоровы». Зверев выделил фаворитов «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира, представитель Германии Александр Зверев поделился ожиданиями от выступлений конкурентов на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Ноле покажет себя с наилучшей стороны. Вот увидите. Так будет. Рафа сыграет намного лучше, чем в Мадриде и Риме. Я уверен в этом. Результаты Синнера и Алькараса зависят от состояния их здоровья. Если они будут здоровы, то они, несомненно, одни из фаворитов турнира.

Здоровы они или нет, я не могу ответить, потому что не знаю. Я не в их теле. Я видел, что Янник опубликовал фотографию, на которой он снова тренируется. Я предполагаю, что он в порядке и хорошо себя чувствует на теннисном корте. Всё дело в состоянии. Они — два лучших игрока мира, когда здоровы», — сказал Зверев на пресс-конференции.