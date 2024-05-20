Аслан Карацев потерпел поражение от 22-летнего Коболли в первом круге турнира в Женеве

Бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев неудачно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Для Карацева этот матч стал четвёртым (в одиночном разряде) после возвращения в тур. Россиянин пропустил почти пять месяцев из-за травмы колена.
В матче первого круга Карацев со счётом 5:7, 1:6 проиграл 56-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли.
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Встреча Карацева с Коболли продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Карацев ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Коболли пять эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В данном матче Аслан допустил 19 невынужденных ошибок, его соперник — четыре.
В следующем раунде Женевы Коболли сразится с полуфиналистом US Open — 2023, 15-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном (4).
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