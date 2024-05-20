Джокович посетил баскетбольный матч между «Црвеной Звездой» и «Партизаном»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между белградскими «Црвеной Звездой» и «Партизаном» в финале Адриатической лиги. Об этом он сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

«Црвена Звезда» одержала третью победу в серии с «Партизаном» (82:76, 3-0) и завоевала титул чемпиона.

Джокович — давний поклонник баскетбола. В марте во время участия в американских «Мастерсах» он побывал на матчах НБА и встречался с лучшими игроками лиги Леброном Джеймсом и Стефаном Карри.

Напомним, на этой неделе 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выступит на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария) перед защитой титула на «Ролан Гаррос» — 2024. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 26 мая по 9 июня.