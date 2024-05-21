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Осорио-Серрано — о снятии Аванесян: жаль, что всё так закончилось. Мы играем пару на «РГ»!

Осорио-Серрано — о снятии Аванесян: жаль, что всё так закончилось. Мы играем пару на «РГ»!
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77-я ракетка мира, 22-летняя колумбийская теннисистка Мария-Камила Осорио-Серрано поддержала россиянку Элину Аванесян, которая была вынуждена сняться с их матча в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко) из-за травмы.

Напомним, Аванесян выиграла первый сет со счётом 6:3, уступила второй – 4:6. В третьей партии Элина проиграла два гейма на своей подаче подряд и при счёте 4:0 в пользу соперницы снялась с поединка, так как испытывала дискомфорт в ноге во время подачи.

Рабат. 1-й круг
20 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
77
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 0
         
Элина Аванесян
69
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

«Сегодня мы с Элиной Аванесян играли отличный матч… Жаль, что всё так закончилось. Я играю с ней пару на «Ролан Гаррос»! Увидимся в следующем круге Рабата. Хорошо, что впереди ещё один матч», — написала Осорио-Серрано в своих социальных сетях.

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