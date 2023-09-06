4 топ-матча среды в теннисе: российское дерби за место в полуфинале US Open

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 19:00*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Соболенко с 20-летней китаянкой?

Арина Соболенко продолжает успешные выступления на «Шлемах», которые во многом и привели её на первое место в рейтинге — на нём она окажется в ближайший понедельник. На двух предыдущих US Open белоруска доходила до полуфиналов, в этом сезоне выиграла Australian Open, а также была в четвёрке сильнейших на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Чтобы не снизить планку, сейчас Арине необходимо преодолеть сопротивление 20-летней китаянки Чжэн Циньвэнь, которая впервые в карьере оказалась в 1/4 финала ТБШ. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница в полуфинале сразится с лучшей теннисисткой из пары Маркета Вондроушова — Мэдисон Кис.

Арина Соболенко Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 20:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open – 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто победит в российском четвертьфинале?

Третий раз в истории четвертьфинал мужского ТБШ станет чисто российским. И всякий раз на этой стадии пересекаются пути Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Так было на US Open — 2020, Australian Open — 2021 и вот теперь на US Open — 2023. Теннисисты хорошо знают друг друга с детства, а на профессиональном уровне играли уже семь раз, и счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Кто окажется сильнее на сей раз и пробьётся в полуфинал? Далее победителю играть с лучшим теннисистом из пары Карлос Алькарас — Александр Зверев.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Quinn Rooney/Getty Images

🎾 2:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Кис (США, 17), US Open – 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто сильнее — чемпионка Уимблдона-2023 или финалистка US Open — 2017?

24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова была финалисткой «Ролан Гаррос» — 2019, чемпионкой Уимблдона-2023, а вот на US Open дальше четвёртого круга до этого не добиралась. Чтобы пройти ещё дальше, ей необходимо победить финалистку турнира-2017 Мэдисон Кис. Девушки ранее друг с другом не встречались. Победительница в полуфинале сразится с лучшей теннисисткой из пары Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко.

Маркета Вондроушова Фото: Mike Stobe/Getty Images

🎾 3:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 12), US Open – 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Зверев остановить прошлогоднего чемпиона?

Первый номер посева и прошлогодний чемпион US Open Карлос Алькарас сразится за место в полуфинале нынешнего турнира с не самым удобным для себя соперником — немцем Александром Зверевым. Теннисисты встречались до этого пять раз, и счёт личных встреч — 3-2 в пользу Александра. Он был сильнее в Акапулько, Вене-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2022, а Алькарас первенствовал в Мадриде в 2022-м и 2023-м. Победитель нового матча в полуфинале встретится с кем-то из российской пары Даниил Медведев — Андрей Рублёв.