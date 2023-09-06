Соболенко не остановить! Арина победила китаянку и в 3-й раз подряд вышла в 1/2 US Open

Будущей первой ракетке мира осталось сделать два шага до желанного титула. Пока она не проиграла ни сета на турнире.

В среду, 6 сентября, на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке заканчиваются четвертьфинальные поединки. В первой встрече дня сошлись 20-летняя китаянка Чжэн Циньвэнь, посеянная под 23-м номером, и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Чжэн Циньвэнь лишь первый матч на турнире выиграла без проблем, разгромив полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2020 Надию Подороску со счётом 6:1, 6:0. А вот дальше ей пришлось потрудиться. Во втором и в третьем кругах она проводила трёхсетовые матчи с Кайей Канепи и с Лючией Бронцетти, а в 1/8 финала преподнесла большой сюрприз, победив трёхкратную финалистку ТБШ Онс Жабер (5) — 6:2, 6:4.

Соболенко же шла по сетке куда увереннее. Во всех четырёх играх она не отдала соперницам ни одного сета, всякий раз проигрывая не более трёх геймов за партию. А матч четвёртого круга с Дарьей Касаткиной (13), который белоруска выиграла 6:1, 6:3, стал для неё первым в новом статусе. После сенсационного поражения Иги Свёнтек от Елены Остапенко в 1/8 финала стало известно, что 11 сентября Арина станет новой первой ракеткой мира.

По словам Соболенко, изменение статуса никак не повлияет на неё. «Звание первой ракетки ничего не меняет. Да, я была второй, стала первой. Это здорово, великолепное достижение. Это одна из целей. Приятно говорить, что я номер один, но это ничего не меняет. Всё равно ведь надо показывать свой лучший теннис. Может даже быть тяжелее, потому что соперницам нечего терять и они играют на максимуме.

Я на этом не фокусируюсь, это спортивный рейтинг. Любой может обыграть любого. Стараюсь фокусироваться на себе, улучшать свою игру и делать всё, чтобы показывать свой лучший теннис в каждом матче», — сказала она на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал.

Арина Соболенко в матче с Дарьей Касаткиной на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Также Арина поделилась мнением о Чжэн Циньвэнь, с которой ранее никогда не играла, но тренировалась. «Мы пару раз с ней тренировались, она показывает великолепный теннис. Форхенд очень мощный. И бэкхенд тоже. Она здорово подаёт, хорошо двигается.

Ей нечего терять, поэтому она показывает свой лучший теннис. Она здорово играла против Онс. Предыдущие матчи я не смотрела, но сейчас она здорово играет. Надо быть готовой ментально и физически к тому, что у неё будут виннерсы в матче со мной. Надо сосредоточиться больше на себе, чем на ней. Если я покажу свою игру, у меня будет шанс выиграть», — добавила она.

Чжэн Циньвэнь подаёт на US Open — 2023 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом сете Соболенко просто смяла соперницу — примерно так, как днём ранее Кори Гауфф обошлась с Еленой Остапенко; разве что Чжэн Циньвэнь ошибалась не так часто, как представительница Латвии. Белоруска выиграла первые пять геймов, причём в трёх геймах на своей подаче отдала китаянке лишь очко. В своих геймах Чжэн Циньвэнь действовала едва ли успешнее, позволив сопернице сделать два брейка. И лишь после того, как счёт стал 5:0 в пользу Арины, китаянка заиграла точнее и размочила счёт. Тем не менее Соболенко уже в следующем гейме без проблем подала на сет — 6:1 всего за 28 минут. Белоруска лишь дважды подала навылет, зато её преимущество в ключевых компонентах говорило само за себя: активно выигранные очки — 7:2, невынужденные ошибки — 3:7.

Во второй партии первой подавала Чжэн Циньвэнь — возможно, это помогло ей избежать провала. Свои геймы китаянка забирала, однако то же самое делала и Соболенко. Теннисистки даже не подпускали друг друга к брейк-пойнтам; при этом Чжэн Циньвэнь явно прибавила в активности.

Тенденция нарушилась в седьмом гейме, когда счёт был 3:3. Белоруска заработала брейк-пойнт и тут же использовала его (соперница сорвала два розыгрыша подряд), поведя 4:3 с брейком. Затем Арина взяла свою подачу, а в девятом гейме заполучила матчбол на приёме, но упустила его, после того как соперница эйсом сделала «ровно». Впрочем, у неё всё равно оставалась возможность подать на матч при 5:4. И Соболенко воспользовалась ею, после того как китаянка в самой концовке вновь дважды подряд сорвала удары, — 6:1, 6:4 за 1 час 14 минут.

Вот так Соболенко в третий раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. Кроме того, она в пятый раз подряд вошла в четвёрку лучших на турнирах «Большого шлема». В трёх из предыдущих четырёх случаев белоруска проигрывала в полуфинале, а вот на Australian Open — 2023 не только вышла в финал, но и завоевала титул. А в нынешнем полуфинале Арина сразится либо с действующей чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой (9), либо с финалисткой US Open 2017 года Мэдисон Кис (17). Этот матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск.

US Open завершится 10 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».