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US Open-2023: Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в четвертьфинале и вышел на Даниила Медведева, расклады, сетка

Алькарас сразится с Медведевым за финал US Open! У Зверева против испанца не было шанса
Кирилл Вейович
Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева
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Действующий чемпион турнира находится всего в двух победах от повторения прошлогоднего триумфа.

В ночь со среды на четверг по московскому времени на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке завершились четвертьфинальные матчи. В заключительной встрече дня сошлись лидер рейтинга ATP, испанский теннисист Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде Александр Зверев (Германия).

20-летний уроженец Эль-Пальмара является действующим чемпионом американского «Шлема», однако с грядущей недели потеряет звание первой ракетки мира вне зависимости от выступления в нынешнем розыгрыше турнира. Немец, в свою очередь, в 2022 году участие на US Open не принимал, так как проходил восстановление после чудовищной травмы, полученной в том же сезоне на «Ролан Гаррос».

US Open – 2023. Мужчины. Сетка

Путь к очному противостоянию теннисистов в Нью-Йорке сложился по-разному. Испанец проиграл в своих стартовых четырёх матчах лишь сет: это случилось в поединке 1/8 финала против Даниэля Эванса из Великобритании. В поединках против немца Кёпфера, южноафриканца Харриса и итальянца Арнальди, подобной вольности не позволял. Зверев шёл по сетке куда труднее. Лишь только на старте соревнований Александр без проблем справился с Александром Вукичем, закрыв его в трёх партиях.

Во втором и третьем раундах 26-летний уроженец Гамбурга отдал соотечественнику Альтмайеру и болгарину Димитрову по сету, а матч 1/8 финала против юного Янника Синнера и вовсе выдалась настоящим триллером. Александр дважды выходил вперёд по сетам, но Янник всякий раз отыгрывался. И всё же в пятой партии бывший второй номер рейтинга ATP смог дожать соперника — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты и закончили поединок почти в два часа ночи по местному времени. При этом по ходу противостояния Зверев – Синнер случился скандал, на какое-то время задвинувший поединок на второй план.

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Стоит отметить, что Александр является одним из самых неудобных соперников для Карлоса. Теннисисты встречались до этого пять раз, и счёт личных встреч — 3-2 в пользу знаменитого немца. Он был сильнее в Акапулько, Вене-2021 и на «Ролан Гаррос» — 2022. Испанец первенствовал в Мадриде в 2022-м и 2023-м.

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В преддверии очередного матча с представителем Германии 20-летний уроженец Эль-Пальмара решил высказаться о своём состоянии. Он отметил, что если кто-то из соперников хочет обыграть его, то им придётся страдать.

«Я уже сталкивался с разными сложными ситуациями на турнирах «Большого шлема». Хотя мне всего 20 лет, я чувствую себя немного опытным в подобных ситуациях, а это значит, что многие моменты воспринимаю с гораздо большим спокойствием, чем прежде. Могу играть спокойнее, зная, что, если соперники хотят меня одолеть, им придётся страдать, много бегать и долгое время играть на очень и очень высоком уровне. Физически я в порядке, ментально тоже, и мой теннис хорош, поэтому я спокоен», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Зверев, который известен своим невероятным бойцовским духом, после почти пятичасовой битвы с Синнером, решил поделиться ожиданиями от грядущего матча с испанцем. «Дальше Карлос? Я здесь, чтобы играть. Это то, что я люблю. Не знаю, чем закончится, но я буду играть на полную, как и всегда. Буду биться до последнего. Буду готов», — сказал Зверев в интервью на корте после матча с Синнером.

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Поединок Зверев – Алькарас начался с того, что теннисисты уверенно брали свои подачи. Так продолжалось вплоть до концовки партии. Стоит отметить, что ближе к брейку был, как ни странно, именно олимпийский чемпион токийской Олимпиады в одиночном разряде, однако немец не воспользовался двумя предоставленными возможностями в сете. Карлос выглядел нервно, допускал в дебюте противостояния больше невынужденных ошибок, однако выстоял в трудном, но очень важном седьмом гейме. Затем после счёта 4:3 0:30 испанец резко включился, выиграл восемь мячей подряд и оставил партию за собой – 6:3. В соцсетях после этого триумфа прошлогоднего чемпиона американского ТБШ уже успели подметить интересный факт: Алькарас имеет статистику 13:0 на US Open после выигрыша стартового сета.

Вторая партия началась с того, что соперники удержали подачу. Правда на этот раз зрители матча стали свидетелями раннего брейка: Зверев позволил Карлосу брейкануть себя. Затем Алькарас удержал преимущество и повёл в сете со счётом 3:1. Стоит отметить, что к этому моменту чемпион US Open – 2022 допустил уже 11(!) ошибок с форхенда и наколотил всего один (!) виннер справа, однако по-прежнему лидировал в матче. Дальше испанец чувствовал себя ещё более уверенно: у него отлично шла подача (проиграл за весь сет на первой подаче лишь два очка) и проходили фантастические удары. Второй сет лидер рейтинга ATP забрал со счётом 6:3. 26-летний уроженец Гамбурга, в свою очередь, выглядел крайне уставшим и вялым и после окончания партии даже взял медицинский тайм-аут. Помощь экс-второй ракетке мира оказывали в подтрибунном помещении.

В двух первых геймах очередного сета Зверев имел очередные шансы на приёме, но долгожданный брейк сделать немцу вновь не удалось. Алькарас раз за разом уходил с неприятного счёта и даже не боялся делать укороченные удары на опасным мячах. К середине третьей партии сегодняшнего матча победитель US Open – 2022 успел уйти уже с пяти брейк-пойнтов – за весь турнир у Карлоса этот показатель равнялся 80%. Больше проблем на подаче 20-летнего уроженца Эль-Пальмара не возникало. Отметим, что на протяжении всей партии наблюдалась очень равная борьба, однако решающий рывок сделал именно испанец. Он оформил брейк в девятом гейме сета и обеспечил себе комфортный выход на финишную прямую. 6:3 6:2, 6:4 – с таким счётом Алькарас одолел Зверева и оформил уже 12-ю победу подряд в Нью-Йорке.

US Open (м). 1/4 финала
07 сентября 2023, четверг. 04:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
3 		2 4
             
Александр Зверев
12
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Стоит добавить, что испанский вундеркинд выиграл 24 из 25 последних поединков на «Шлемах». За право сыграть в финале US Open – 2023 лидер рейтинга ATP сыграет с Даниилом Медведевым.

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