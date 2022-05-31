«Все его недооценили». Драма в матче Зверева и Алькараса в Париже потрясла теннисный мир

Пока весь мир был в ожидании главной битвы грунтового мэйджора — Рафа Надаль и Новак Джокович — на авансцене публику разминали Карлос Алькарас и Александр Зверев. Их встречу поставили как раз впритык с дерби — 59-му очному матчу легенд. И не зря — парни потрепали нервы болельщикам и создали по-настоящему первую сенсацию в ATP — Алькарас попрощался с кортами Парижа.
Он считался фаворитом четвертьфинала хотя бы потому, что взял грунтовый «Мастерс» за неделю до «РГ» — в Мадриде он остановил и Рафу, и Ноле на пути к титулу — тогда-то за ним и закрепился статус лидера. Не в пользу Саши и статистика на мэйджоре — до этого он не взял ни матча в битве с топ-10 — жалкая «баранка» в графе (0-11). С игроками топ-20 дела едва ли лучше: 4-15. Поэтому в матче с Алькарасом, ведя по партиям 2:0, он едва не упустил победу. Но в итоге оформил путёвку в 1/2 финала: 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
Мир оказался в шоке, но стоит отметить небольшой спад в игре Карлито. По пути к парижскому мэйджору испанца мучила основная проблема: невынужденные. Так было и с Альбертом Рамос-Виньоласом. С ветераном тенниса он настрелял рекордных 74 ошибки за пять сетов. В четырёх партиях против Саши их накопилось 56. Стоит признать, на этом ТБШ у 19-летнего испанца не было той стабильности, что по ходу сезона. Этого хватило немцу, чтобы закрыть матч.
Карлос Алькарас
Фото: Getty Images
«Так легко прогнозировать матчи Зверева: как только он становится фаворитом, он начинает лажать», — переживали за Александра подписчики в сети.
«Саша Зверев проснулся и выбрал месть», — говорил фанат под ником А после проигранного сета.
«Зверев нокаутировал Алькараса. Нечего сказать. Я эмоциональна», — написала Vishal Singh.
«Какая славная победа для Зверева», — вторит ей hanzala.
«Никто, включая меня, не дал ему шанса. Сыграл великолепно. Подавал превосходно, оставался агрессивным и заслужил победу. Алькарас — звезда. Насколько он будет хорош через несколько лет? Такой артист, какая же у него будет карьера», — уверен DanRodenby.
«Хотя это может быть просто буря в стакане воды по сравнению с тем, что будет, если/когда Зверев выйдет в финал и станет №1», — задаётся вопросом Oleg. S.
Александр Зверев
Фото: Getty Images
«Я потерял дар речи, уровень игры на тай-брейке… Редко такое видел», — ещё в шоке фанаты в «Твиттере».
«Меня удивляет, что Зверев расслаблен. Мы говорим о Джоковиче, Надале и Алькарасе. Парень с самого начала турнира продвигался почти «в маске», мы все его недооценили», — задумывается болельщица Саши.
«Лучшее, что случилось со Зверевым, — это Алькарас. О Саше на этом турнире никто не говорил», — иронично добавляет эксперт Eurosport и бывший теннисист Джон Макинрой.
«Я рад за Зверева, и прежде всего журналисты перестанут нас бесить с Алькарасом», — бросил камень в огород медиа TheSpy06.
«Отличная победа Зверева, но шумиха вокруг Алькараса определённо оправдана», — считает PamelaMaldonado.
«Точно, у Алькараса эго до небес. Хорошо, что Зверев его потихоньку победил», — заключила Emmanuel.
До этого матча Зверев ни разу не брал встречи с топ-10 АТР, а Алькарас не совершал камбэки с 0-2 по партиям. Но даже самые постыдные серии когда-нибудь заканчиваются. Пока же Зверев, как и мы, ждёт победителя сегодняшнего четвертьфинала: кто он — Надаль или Джокович?
- 31 мая 2022
-
22:53
-
22:31
-
22:23
-
22:07
-
21:56
-
21:43
-
21:34
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06