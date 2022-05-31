«Все его недооценили». Драма в матче Зверева и Алькараса в Париже потрясла теннисный мир

Пока весь мир был в ожидании главной битвы грунтового мэйджора — Рафа Надаль и Новак Джокович — на авансцене публику разминали Карлос Алькарас и Александр Зверев. Их встречу поставили как раз впритык с дерби — 59-му очному матчу легенд. И не зря — парни потрепали нервы болельщикам и создали по-настоящему первую сенсацию в ATP — Алькарас попрощался с кортами Парижа.

Он считался фаворитом четвертьфинала хотя бы потому, что взял грунтовый «Мастерс» за неделю до «РГ» — в Мадриде он остановил и Рафу, и Ноле на пути к титулу — тогда-то за ним и закрепился статус лидера. Не в пользу Саши и статистика на мэйджоре — до этого он не взял ни матча в битве с топ-10 — жалкая «баранка» в графе (0-11). С игроками топ-20 дела едва ли лучше: 4-15. Поэтому в матче с Алькарасом, ведя по партиям 2:0, он едва не упустил победу. Но в итоге оформил путёвку в 1/2 финала: 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).

Мир оказался в шоке, но стоит отметить небольшой спад в игре Карлито. По пути к парижскому мэйджору испанца мучила основная проблема: невынужденные. Так было и с Альбертом Рамос-Виньоласом. С ветераном тенниса он настрелял рекордных 74 ошибки за пять сетов. В четырёх партиях против Саши их накопилось 56. Стоит признать, на этом ТБШ у 19-летнего испанца не было той стабильности, что по ходу сезона. Этого хватило немцу, чтобы закрыть матч.

Карлос Алькарас Фото: Getty Images

«Так легко прогнозировать матчи Зверева: как только он становится фаворитом, он начинает лажать», — переживали за Александра подписчики в сети.



«Саша Зверев проснулся и выбрал месть», — говорил фанат под ником А после проигранного сета.



«Зверев нокаутировал Алькараса. Нечего сказать. Я эмоциональна», — написала Vishal Singh.



«Какая славная победа для Зверева», — вторит ей hanzala.



«Никто, включая меня, не дал ему шанса. Сыграл великолепно. Подавал превосходно, оставался агрессивным и заслужил победу. Алькарас — звезда. Насколько он будет хорош через несколько лет? Такой артист, какая же у него будет карьера», — уверен DanRodenby.



«Хотя это может быть просто буря в стакане воды по сравнению с тем, что будет, если/когда Зверев выйдет в финал и станет №1», — задаётся вопросом Oleg. S.

Александр Зверев Фото: Getty Images

«Я потерял дар речи, уровень игры на тай-брейке… Редко такое видел», — ещё в шоке фанаты в «Твиттере».



«Меня удивляет, что Зверев расслаблен. Мы говорим о Джоковиче, Надале и Алькарасе. Парень с самого начала турнира продвигался почти «в маске», мы все его недооценили», — задумывается болельщица Саши.



«Лучшее, что случилось со Зверевым, — это Алькарас. О Саше на этом турнире никто не говорил», — иронично добавляет эксперт Eurosport и бывший теннисист Джон Макинрой.



«Я рад за Зверева, и прежде всего журналисты перестанут нас бесить с Алькарасом», — бросил камень в огород медиа TheSpy06.



«Отличная победа Зверева, но шумиха вокруг Алькараса определённо оправдана», — считает PamelaMaldonado.



«Точно, у Алькараса эго до небес. Хорошо, что Зверев его потихоньку победил», — заключила Emmanuel.

До этого матча Зверев ни разу не брал встречи с топ-10 АТР, а Алькарас не совершал камбэки с 0-2 по партиям. Но даже самые постыдные серии когда-нибудь заканчиваются. Пока же Зверев, как и мы, ждёт победителя сегодняшнего четвертьфинала: кто он — Надаль или Джокович?