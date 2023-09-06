«Это самая известная фраза Гитлера». Зверев объяснил, почему потребовал выгнать зрителя

В последние дни US Open стремительно обрастает скандальными историями. То австралийцам не понравится поведение Даниила Медведева в матче с Алексом де Минором, то чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова получит травму из-за тяжёлых мячей и снимется с игры, то Елена Остапенко заявит о нежелании играть прямо по ходу матча с Кори Гауфф. Но во встрече четвёртого круга с участием немца русского происхождения Александра Зверева и итальянца Янника Синнера случилось нечто совсем уж невообразимое.

Матч Зверев — Синнер достоин упоминания и по чисто теннисным причинам. Александр дважды выходил вперёд по сетам, но Янник всякий раз отыгрывался. И всё же в пятой партии бывший второй номер рейтинга ATP смог дожать соперника — 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты и закончили игру почти в два часа ночи по местному времени!

Однако скандал, приключившийся по ходу матча, на какое-то время задвинул игру на второй план. Это случилось при счёте 2:2 в четвёртом сете. Зверев указал на болельщика, сказав судье на вышке, что слышал от него «самую известную фразу Гитлера». «Это неприемлемо», — заявил теннисист арбитру встречи. Судья матча Джеймс Кеотавонг незамедлительно отреагировал на жалобу Зверева, обратившись к виновнику инцидента с просьбой назвать себя. Никто не признался. Однако вскоре болельщик, выкрикивавший фразу, был опознан другими зрителями и выведен охраной со стадиона.

Александр Зверев в матче с Янником Синнером на US Open — 2023 Фото: Al Bello/Getty Images

Чуть позже Александр уточнил: по его словам, горе-болельщик принялся исполнять первую строфу «Песни немцев» (Das Lied der Deutschen). Это произведение было написано ещё в XIX веке немецким автором Гофманом фон Фаллерслебеном — его слова легли на музыку австрийского композитора Йозефа Гайдна. «Песнь немцев» состоит из трёх строф (куплетов) и начинается словами «Германия, Германия превыше всего» (Deutschland, Deutschland über alles).

«Песнь немцев» стала гимном Германии ещё в 1922 году — тогда это была Веймарская республика. В 1933 году к власти пришли нацисты, и после этого в качестве государственного гимна исполнялась только первая строфа песни с вышеозначенными словами, после чего следовал гимн правящей партии. После 1945 года исполнение «Песни немцев» со словами было запрещено. А вскоре после объединения ФРГ и ГДР в 1990 году гимном Германии официально стала третья строфа «Песни немцев».

«Это было слишком. Я немец и не горжусь этой историей. Это ненормально, что он сидел в одном из первых рядов и многие люди это слышали. С моей стороны было бы плохо просто промолчать. Честно говоря, он сам себя лишил последних двух сетов этого матча», — приводит слова теннисиста Mirror.

Отреагировали на инцидент и в Ассоциации тенниса США (USTA). «В адрес Александра Зверева было высказано пренебрежительное замечание. Болельщик был опознан и выдворен со стадиона», — приводит слова пресс-секретаря организации Криса Видмайера AP.

Зверев же добавил на пресс-конференции, что в его адрес и ранее поступали нелестные отзывы, но такого ещё не было никогда. В целом же он не против ярких эмоций от фанатов, лишь бы они не переступали грань дозволенного, как в этот раз. «Я не против этого, я люблю, когда болельщики шумят. Мне нравится, когда они проявляют эмоции», — добавил Александр.

Надеемся, этот неприятный инцидент не повлияет на настрой Зверева в преддверии четвертьфинала. На этой стадии ему достался один из самых сложных соперников, а именно первая ракетка мира Карлос Алькарас, который пытается защитить титул. Матч Алькарас — Зверев состоится в ночь с 6 на 7 сентября мск.

Открытый чемпионат США в Нью-Йорке закончится 10 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».