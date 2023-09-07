«Это останется между нами». Американец решил избить Джоковича после матча US Open — 2008

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обыграл американца Тейлора Фритца (6:1, 6:4, 6:4) в четвертьфинале US Open – 2023 и ждёт встречи с его соотечественником Беном Шелтоном на следующей стадии.

Конечно, Новак является бесспорным фаворитом и почти наверняка пройдёт Шелтона, но есть основания полагать, что этот дерзкий 20-летний парень как минимум потрепает ему нервы сильнее, чем Фритц. Тейлор цеплялся во втором и третьем сетах, заставил Новака немало потрудиться, однако в решающий момент проваливался и отдавал ключевые розыгрыши. Создалось впечатление, что Фритц просто не готов побеждать Джоковича ментально. Над ним будто довлел результат личных встреч 0:7, который стал ещё хуже по итогам восьмого противостояния. У Шелтона нет истории игр с Джоковичем, их соперничество начнётся с чистого листа. Это в большей степени играет на руку Бену.

Когда-то Джокович и сам был дерзким задиристым парнем, который доставлял немало проблем опытным соперникам на корте. В 2008 году на US Open 21-летний Новак разозлил более опытного американца Энди Роддика, который, как и Шелтон, славился мощнейшей подачей. Дело едва не дошло до драки, но, к счастью, всё ограничилось лишь словесными перепалками.

В 2008 году Новак Джокович выиграл свой первый турнир «Большого шлема» — Australian Open. 21-летний серб три года ждал победы на следующем мэйджоре, но всё равно вписал своё имя в число бесспорно элитных тенниситов именно в тот период. На US Open – 2008 Новак был посеян под третьим номером. В четвертьфинале его ждала встреча с №8 26-летним американцем Энди Роддиком, который брал титул в Нью-Йорке в 2003-м. Счёт по личным встречам был 1:1, но Новак считался небольшим фаворитом из-за более высокого рейтинга.

Дуэль Джоковича и Роддика обещала стать очень интересной, но ничто не предвещало конфликта. Казалось, что если драма и могла развернуться, то только из-за интриги с определением победителя на корте. Тем более что Новак ранее восхищался игрой Энди и отзывался о нём с большим уважением. Но внезапно на предматчевой пресс-конференции Роддика возникла проблема. Энди, отвечая на вопрос о Новаке, решил своеобразно пошутить.

«В его геймах между розыгрышами придётся ждать дольше обычного, но я знаю это заранее. Да мне и некуда торопиться, так что всё в порядке. Есть ощущение, что у него на каждом «Шлеме» случаются тяжёлые длинные матчи, в которых он уже не может продолжать и всё такое. Но я не буду обращать на такое внимания. Я просто постараюсь играть свой матч. Хочу реализовать план и сыграть хорошо», – сказал Роддик.

Энди Роддик на US Open — 2008 Фото: Nick Laham/Getty Images

Американец говорил всё это в явно шутливой форе, хотя и просматривалось некоторое желание подколоть Джоковича. Журналисты почувствовали «запах жареного» и начали дальше раскручивать Роддика на резонансные заявления о его сопернике. Один из репортёров пересказал Энди жалобы Новака на своё физическое состояние, а именно процитировал фразу: «Если мы сейчас станем перечислять всё, что меня беспокоит, это будет длинный разговор. Предлагаю его не начинать. Надеюсь, моё состояние улучшится».

Роддик, вероятно, был не очень рад детальными расспросами о Джоковиче, поэтому ответил с изрядной долей сарказма.

«Разве у него проблемы только с одним голеностопом, а не с обоими? И со спиной, и с бедром? Ещё судороги. Птичий грипп. Много всего. Усталость после Олимпиады. Целый список недугов. Сибирская язва. Атипичная пневмония. Типичные кашель и простуда. Много всего, само собой. Блефует ли он? Нет, конечно, я уверен. Ну если есть, значит, есть. Просто уж очень много всего накопилось. Так что либо он вызывает врача чуть что, либо он самый отважный человек всех времён. Решайте сами», — заявил Роддик.

Естественно, Джокович всё это услышал и не обрадовался. Новак в 1/8 финала истратил пять сетов, добыв трудовую победу над испанцем Томми Робредо (4:6, 6:2, 6:3, 5:7, 6:3), в то время как Роддик на этой стадии практически не напрягался в противостоянии с чилийцем Фернандо Гонсалесом (6:2, 6:4, 6:1). Какие-то проблемы у Джоковича действительно могли быть, не просто так он неоднократно прибегал к помощи физиотерапевта. Тогда Новак только начинал свой путь в большом теннисе и делал первые шаги в познании оптимальных способов восстановления сил. В любом случае Роддику следовало воздержаться от излишне саркастического выпада.

Новак обыграл Энди в четвертьфинале US Open со счётом 6:2, 6:3, 3:6, 7:6. Соперники холодно пожали друг другу руки, после чего Джокович во время общения с журналистами на корте признался, что был сильно разозлён предматчевыми высказываниями американца, вследствие чего его мотивация зашкаливала.

«Это было некрасиво — прилюдно заявить о том, что у меня 16 травм, что я симулянт. Но, судя по всему, это не так, да? Вот видите, как болельщики настроены против меня, они считают, что я симулирую всё подряд. Так делать нехорошо – публично говорить, что я симулирую 16 травм. Ничего личного с моей стороны – просто это некрасиво», — сказал Новак под неодобрительный гул трибун.

Новак Джокович на US Open – 2008 Фото: Nick Laham/Getty Images

Во время общения с журналистами в конференц-зале Роддик удивился резкой реакции Джоковича на его слова, извинился (хоть и без раскаяния), стараясь не разжигать конфликт ещё сильнее.

«В общем, так. Я думаю, вы все прекрасно понимали, что я шутил, когда говорил это. Мне всё равно досталось, но ладно, я готов это обсудить. Не знаю, насколько всерьёз он это воспринял. Мне кажется, что тот, кто постоянно шутит и пародирует других, должен уметь принимать шутки на свой счёт. Если кто-то пошутит надо мной, я, скорее всего, посмеюсь. Если я где-то перегну палку, я первым приду сюда и скажу это. И такое бывало. Я сейчас не пытаюсь тут выглядеть праведником, но ей-богу, над шуткой про себя я, скорее всего, посмеюсь. Но мне жаль, что так получилось. Не знаю, что ещё сказать. Я не считаю, что переступил черту. Я не хотел её переступать. Мне жаль, что он так подумал. Может, я ему этим сегодня вообще помог, разозлив перед матчем», — заявил Роддик.

Джокович пришёл на пресс-конференцию позже. Новак тоже сбавил градус агрессии.

«Энди пошутил, но вышло недоразумение. Я его не виню. Я среагировал на корте. Может, слишком сильно, и не стоило так. Прошу за это прощения, это было в пылу момента. Но у меня за последние пару дней было много эмоций. Неприятно, когда это льётся на тебя со всех сторон из медиа и от игроков. Я никогда не злоупотреблял медицинскими перерывами и брал их только в соответствии с правилами, чтобы улучшить своё состояние и продолжить матч. Может, кто-то считает, что я преувеличиваю свои повреждения, но это не так. Если я подвернул ногу, мне больно; если у меня спазм в спине — тоже. Я просто хочу внести ясность. Энди всегда был ко мне добр, и я считаю это чистым недоразумением. Сегодня на корте я погорячился, когда стал говорить это всё перед 20 тысячами болельщиков, у него дома, на его любимом турнире. Прошу за это прощения. Теперь понимаю, что у него не было цели поссориться. Разговаривали ли мы после матча в раздевалке? Да, но это останется между нами», — сказал Джокович.

Обстановка разрядилась, но Новак потратил много эмоций. В полуфинале US Open он проиграл будущему чемпиону швейцарцу Роджеру Федереру (3:6, 7:5, 5:7, 2:6). Джокович наверняка проиграл бы Федереру даже без учёта конфликта с Роддиком, поскольку на тот момент ещё не был готов на равных конкурировать с Роджером, но разборки с американцем определённо не пошли ему на пользу.

Новак Джокович вылетел в полуфинале US Open — 2008 Фото: Al Bello/Getty Images

Новак не стал вдаваться в детали разговора с Энди в раздевалке. Роддик тоже не сразу сделал это, а только через пять лет, когда уже завершил карьеру.

«Я как-то после матча в раздевалке чуть не подрался с одним теннисистом… Не буду называть его имя, скажу только, что оно рифмуется с «Шмовак Шмокович». Это было на US Open. Я говорил о нём что попало, и он, как и положено, надрал мне задницу на корте, а потом в раздевалке кто-то из нас что-то сказал, и я подошёл к нему и прижал его к шкафчику. Но тут я понял, что его тренер размерами ещё больше, чем Донован Макнабб (экс-квотербек НФЛ. – Прим. «Чемпионата»), и спустился с небес на землю. Так что я отвалил по-быстрому, пока мне не наваляли», — заявил Роддик в эфире Fox Sports.

В этом высказывании уже просматривается не сарказм, а спокойный добрый юмор. Энди признал, что «говорил что попало», и получил за это наказание в виде поражения на корте.

«Нет никакой вражды. Обычные спортивные разборки на эмоциях, о которых жалеешь через секунду. Между мной с Новаком уже давно всё в порядке», — написал Энди в соцсетях сразу после своего комментария, чтобы окончательно снять все вопросы.

В 2013 году любая вражда между Джоковичем и Роддиком действительно осталась в прошлом. Но после US Open – 2008 она какое-то время реально существовала. Слова Новака перед нью-йоркской публикой, похоже, сильно задели Энди. Американец обыграл его четыре раза подряд, в том числе помешал защитить титул на Australian Open – 2009. Роддик – единственный теннисист в истории, который имеет преимущество по личным встречам над Новаком (5-4) при относительно серьёзной выборке матчей (более трёх). Да, Энди встречался с Новаком не так часто как Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, но превосходство после девяти игр — не просто случайность и везение. Американец находил ключи к игре серба и пользовался этим.

Энди Роддик работает экспертом после завершения карьеры Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Сейчас Роддик работает экспертом на телевидении. Он делает яркие комплименты Джоковичу едва ли не чаще всех остальных коллег. «Новак забирает у тебя ноги, забирает душу, копает тебе могилу и устраивает тебе похороны», «Джокович в свои 36 — абсолютный образец для подражания», «Преимущество Новака над другими теннисистами в туре приводит к тому, что исход подавляющего большинства его матчей решён до того, как игроки выйдут на корт» — это примеры некоторых самых свежих высказываний Энди о Новаке.

Перед матчем Джоковича с Фритцем на US Open – 2023 Роддик пытался поддержать соотечественника и выразил надежду, что проведение игры в дневное время позволит Тейлору навязать хоть какое-то сопротивление Новаку. Не сложилось. После очередной лёгкой победы Джоковича над Фритцем Энди разместил на своей странице в соцсетях пост с бьющимся о стену человеком и написал: «Вот что значит играть с Новаком».

Приятно констатировать, что все конфликты между Роддиком и Джоковичем остались в прошлом. Инцидент на US Open – 2008 был неприятным, но он лишь пошёл на пользу соперничеству обоих теннисистов, в играх которых наблюдалась бескомпромиссная борьба. Опять же, преимущество Энди над Новаком по личным встречам после девяти сыгранных матчей – это уникальное достижение, которое в каком-то смысле даже мощнее его победы на US Open – 2003.

Сейчас в туре очень не хватает теннисистов (или хотя бы одного игрока) вроде Энди, которые могли бы доставлять Новаку проблемы на постоянной основе. Возможно, таковым станет Карлос Алькарас, но и он пока имеет баланс 2:2 с Джоковичем. Далеко не факт, что до ухода Новака из тенниса Карлос (не говоря уже о ком-то другом) сумеет получить над ним преимущество.