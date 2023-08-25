Грешил с «аналогом» допинга. Джокович сделал шокирующее признание перед US Open — 2011

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович – один из главных образцов для подражания, когда речь заходит о спортивном долголетии. В 36 лет Новак доминирует на корте над всеми молодыми соперниками, за исключением испанца Карлоса Алькараса, который является едва ли не единственным игроком, способным его время от времени остановить.

В чём секрет успеха Джоковича? Прежде всего в сохранении мотивации продолжать переписывать историю тенниса, когда он уже достиг того, о чём остальные могут только мечтать. Кроме того, Новак – ментальный монстр, который умеет выдержать самые трудные моменты на корте. Но, конечно же, дело не только в этом. Физиология – важный элемент для долговечности спортсменов. Новак усердно работает на тренировках, постоянно держит себя в тонусе. А восстанавливать силы ему помогают барокамеры – герметически закрывающиеся аппараты для улучшения различных функций организма.

Новак впервые признался в применении барокамеры перед US Open – 2011. Тогда его заявление вызвало большой резонанс, поскольку эти аппараты, по заверениям многих учёных, являются аналогом допинга и дают сопоставимый эффект. Они официально не запрещены, но Джоковичу вскоре пришлось оправдываться и объясняться за свои слова о барокамере. С течением времени шумиха успокоилась, хотя в тот конкретный момент 12 лет назад Новаку пришлось непросто.

Новак Джокович состоялся как суперзвезда тенниса в 2011-м

Новак Джокович выиграл свой первый турнир «Большого шлема» на Australian Open – 2008, после чего три года пребывал в тени Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Конечно, Джокович считался серьёзным оппонентом для Роджера и Рафы, но постоянно чего-то не хватало, чтобы выйти на один уровень с ними.

Всё изменилось в 2011 году. Джокович взял второй «Шлем» в Австралии, летом третий на Уимблдоне, а также выиграл «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Риме, Монреале. Новак взял почти всё, что только можно было. Не хватило лишь победы на «Ролан Гаррос». где он уступил Роджеру Федереру в полуфинале (швейцарец в итоге проиграл финал Рафаэлю Надалю) и титула Цинциннати, решающий матч которого с Энди Марреем серб не смог доиграть из-за травмы. Ещё на один «Мастерс» в Монте-Карло Новак решил не приезжать, чтобы лучше подготовиться к другим грунтовым турнирам. Там тотально доминировал Рафаэль Надаль, так что особых шансов взять титул не было. Новак не прогадал – он праздновал победу в Мадриде и Риме, обыгрывая Надаля в финалах. По сути, деклассировал Короля грунта на его любимом покрытии.

Новак Джокович в 2011 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Именно в 2011-м Новак стал полноправным членом «Большой тройки», присоединившись к Федереру и Надалю. Более того, серб тогда играл настолько убедительно, что Роджер и Рафа какое-то время смотрелись на его фоне весьма бледно.

24-летний Джокович приехал на US Open за своим четвёртым «Шлемом» в статусе первой ракетки мира и бесспорного фаворита турнира. Новак купался в лучах славы. Он стал настоящей суперзвездой тенниса. Возможно, поэтому Джокович расслабился и решил слишком разоткровенничаться на пресс-конференции перед стартом турнира. Отвечая на вопрос о своих недавних успехах, серб сказал, что немалую роль в этом сыграло применение барокамеры.

«Я считаю, барокамера очень помогает мне. Не мышцам, а в целом, общему восстановлению после тяжёлых матчей. Это выглядит как космический корабль. Очень интересная технология», — заявил Джокович.

Джокович рассказал, что на время US Open остановился в Нью-Джерси у бывшего теннисиста Гордона Юэлинга, в доме которого есть барокамера, которой он с удовольствием пользуется. У Новака и в мыслях не было, что его вроде как банальные слова о процессе восстановления станут шокирующей сенсацией и возглавят заголовки СМИ.

Барокамера Фото: Getty Images

Использование компрессионного аппарата для искусственного создания повышенного барометрического давления (проще говоря, барокамеры) в начале 2010-х не считалось чем-то нормальным в спорте. Да, барокамеры не запрещены ВАДА. Но учёные утверждали, что они являются аналогом допинга и дают сравнимый эффект. Представители ВАДА заявляли, что применения этого аппарата противоречат спортивному духу.

Производители барокамер при рекламе своего продукта сообщали, что всего лишь три 20-минутных сеанса в неделю помогают улучшить выступление спортсменов благодаря активизации циркуляции крови, повышению эффективности эритроцитов и удалению из организма молочной кислоты, а также способствуют производству стволовых клеток.

По словам генерального директора компании CVAC Systems Аллена Ружковски, данная технология позволяет организму поглощать кислород вдвое эффективнее, чем на тот момент запрещённый «кровяной допинг» – переливание крови. Согласно Ружковски, многие спортсмены используют барокамеру, потому что понимают, что это даёт им соревновательное преимущество. Вероятно, многие действительно её применяли, вот только не признавались в этом в хвастливой манере, как это необдуманно сделал Новак.

Скандал с барокамерой на US Open быстро замяли

В медиа сразу же посыпались обвинения в том, что Джокович жульничает и добивается результата с помощью не совсем корректных методов. Особенно болезненно звучали слова не хватавшего звёзд с неба малоизвестного американского теннисиста Джеоффа Гранта, который никогда не входил даже в топ-100 рейтинга ATP, давно завершил карьеру и ничем не рисковал. Но по репутации Новака его фраза больно ударяла.

«Это как наркотик. Очень необычная вещь – что-то из будущего», — описывал свои ощущения от применения барокамеры Грант.

Организаторам US Open пришлось делать специальное заявление. Генеральный менеджер USTA Патрик Макинрой выступил в защиту Новака.

«Я не принимаю такие вещи всерьёз. Возможно, эта самая барокамера и помогла Джоковичу в плане психологии. Но надо отметить, что он выиграл свой первый турнир «Большого шлема» ещё до того, как стал ею пользоваться. Ему не нужна была барокамера, чтобы победить Федерера», — сказал Макинрой.

Новак Джокович на пресс-конференции во время US Open — 2011 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Затем объясняться стал сам Новак.

«Всё, что могу сказать – я действительно использовал этот способ пару раз в прошлом году, не больше. Это весьма интересная технология, но я не знаю, насколько это эффективно. Это не имеет ничего общего с моими успехами на протяжении последних 10 месяцев. Говорят, что я использовал барокамеру в последние пару дней? Было бы прекрасно, если бы этот аппарат имел крылья и летал со мной по всем турнирам. Где он находится? В Нью-Джерси, в одном из спортивных комплексов», — сказал Джокович.

Никто не попытался разобраться в противоречиях заявлений Джоковича. Изначально он заявил, что регулярно пользуется барокамерой и ради этого расквартировался у Гордона Юэлинга в Нью-Джерси. А после поднявшейся шумихи сказал, что не пользовался аппаратом около года и вообще мало знает о нём, не считает его каким-то действенным средством.

В общем, тема с барокамерами Джоковича была замята. Не исключено, что руководство US Open использовало свои рычаги влияния на СМИ, чтобы об этом перестали активно говорить. Во многом здравая позиция. Что не запрещено, то разрешено. Эта прописная истина применима и к барокамерам в спорте. Этический аспект в данном случае отходит на второй план.

Ситуация с барокамерой не выбила Джоковича из колеи. Новак продолжил ударное выступление на корте и выиграл US Open – 2011. В полуфинале серб добыл сверхволевую победу над третьим сеяным Роджером Федерером (6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5), а в финале разобрался со вторым Рафаэлем Надалем (6:2, 6:4, 6:7, 6:1). Рафе в ужасных кошмарах снятся личные встречи с Новаком в 2011-м – поражения в финалах Индиан-Уэллса, Майами, Мадрида, Рима, Уимблдона и US Open. Эта серия перенеслась на решающий матч Australian Open – 2012, после чего Надаль взял хоть и не равнозначный, но кое-какой реванш, трижды подряд обыграв Джоковича в грунтовых финалах Монте-Карло, Рима и «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль и Новак Джокович после финала US Open — 2011 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас Джокович не скрывает использование барокамер

Время шло, и отношения к применению барокамер в спорте менялось. В её использовании признавались такие легендарные личности, как футболист Криштиану Роналду, пловец Майкл Фелпс, гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс, легенда НФЛ Том Брэди. 38-летний Джеймс продолжает выступать на топ-уровне в НБА, будучи лидером «Лос-Анджелес Лейкерс». Различные физиологические процедуры, включая барокамеру, помогли ему стать едва ли не главным символом долговечности среди всех действующих спортсменов.

46-летний Том Брэди, который рекордные семь раз выигрывал Супербоул и завершил карьеру только в феврале этого года, является близким другом Джоковича. Том сидел в ложе Новака на недавнем финале «Ролан Гаррос» рядом с его женой Еленой, а после поздравил теннисиста с завоеванием рекордного 23-го «Шлема». Джокович признался, что берёт у Брэди советы по поводу спортивной долговечности. Обсуждение эффективности барокамеры наверняка становилось темой их разговора.

Том Брэди на матче Новака Джоковича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас у Джоковича есть несколько собственных барокамер, которые он купил по цене $ 75 тыс. за штуку. В Европе имеются определённые сложности с доступом к аппаратам и всё ещё существуют некоторые опасения, что барокамера даёт спортсменам не совсем честное преимущество, поэтому во время турниров он использует их только в США и Австралии. В любом случае Новак ничего не скрывает, осуждения в его адрес больше нет.

«К сожалению, у меня нет доступа к барокамерам везде, куда бы я ни поехал. В Европе это всё ещё довольно щепетильная тема. Но я стараюсь использовать их в любом месте, где есть такая возможность. Многие ведущие игроки тоже используют её. Обычно мы вдыхаем 20% кислорода, но в условиях повышенного давления вдыхается 100% чистого кислорода. Конечно, это очень полезно для тела, клеток и мышц. Барокамера — отличная вещь. Я считаю, что их должно быть гораздо больше. И не только для спортсменов», — сказал Джокович во время Australian Open — 2016.

Вдыхание чистого кислорода действительно помогает лучше перенести серьёзные физические нагрузки и быстрее восстановиться. Процедура зачастую занимает от часа до двух. Вне камеры нужно оставлять часы, телефон или что-то нибудь, что работает на батарейках, иначе есть риск возгорания. Чтобы не скучать, можно что-то посмотреть по телевизору, который ставят перед камерой. Джокович предпочитает фильмы.

«Я выбираю или комедии, или что-то вроде того, что называют научной фантастикой. Хотя я бы выбрал название «О мирах, которые мы ещё не изучили», — говорит Джокович.

Есть и другие теннисисты, которые не скрывают применение кислородных камер. Например, эпатажная пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде американка Бетани Маттек-Сэндс.

«Не то чтобы ты выходишь оттуда и чувствуешь себя как супермен. Но после этого ты очень легко и хорошо спишь. Просто ложишься на кровать и мгновенно отключаешься», — считает Маттек-Сэндс.

Хотя подобная терапия подходит не всем. Экс первая ракетка мира Энди Маррей, который обыгрывал Джоковича в финалах US Open – 2012 и Уимблдона-2013, попробовал такую практику лишь раз и сразу же отказался от неё. Получение высокого уровня кислорода не заставило Энди чувствовать себя лучше, в отличие от Новака.

С 2012 года Джокович какое-то время пользовался услугами клиники HyperMed, которой управлял Малкольм Хупер. Она располагается в паре километров от «Мельбурн Парка», места проведения AO. В 2016-м один из клиентов Хупера во время прохождения процедуры в барокамере умер. Доктор, который становился гостем бокса Новака на решающих матчах AO, утверждал, что причиной смерти стал сердечный приступ больного рассеянным склерозом пациента, а не сам факт пребывания в барокамере.

Новак Джокович в клинике доктора Малкольма Хупера (крайний слева) Фото: Из личного архива Малкольма Хупера

Расследование полиции штата Виктория продолжалось более пяти лет. У Хупера отозвали лицензию и в сумме оштрафовали на $ 700 тыс. за ненадлежащее обеспечение безопасности пациента на рабочем месте.

Связи с клиникой и доктором Хупером пришлось разорвать, но в целом скандал никак не затронул Джоковича и не изменил его отношение к барокамерам. Более того, он делает их всё ближе к себе. С 2019 года Новак использует специальный грузовик с барокамерой, который размещается прямо на стоянке парка Флашинг-Медоус, в 300 метрах от стадиона Артура Эша, где проходят матчи US Open. Джокович часто прибегает к процедурам в аппарате до и/или после игр.

Барокамеры разрешены в спорте? Да. Новак считает, что они ему помогают? Да. Тогда какие могут быть вопросы к теннисисту? Хорошо, что сейчас его не донимают по этому поводу, как в 2011 году.